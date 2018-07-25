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"Она хотела семью и детей". Мать убитой бобруйчанки считает, что ее смерть - стечение обстоятельств

25.07.2018 20:35 — Новости Общества | Tut.by  
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23 июля на сельском кладбище в Глусском районе похоронили 26-летнюю Кристину Крюшкину, одну из жертв 36-летнего бобруйчанина. Местные жители до сих пор не могут оправиться от шока и говорят, что девушка была доброй, отзывчивой и очень общительной. Даже после того как семья перебралась жить в соседнюю деревню Евсеевичи, Кристина часто бывала на малой родине, где окончила школу.


Фото: Фото: Мирон Климович, TUT.BY

После она уехала учиться в Бобруйск, но часто гостила у матери, всегда интересовалась жизнью соседей и никогда не была замечена в шумных компаниях. Мать погибшей, Елена Крюшкина, подтверждает: упрекнуть ей дочь не в чем — не пила, не гуляла, мечтала о большой и дружной семье.

Женщина, после гибели на время поселившаяся в Бобруйске у старшей дочери, приехала в местный сельсовет, чтобы уладить формальности с документами. О том, что произошло ночью 20 июля, она знает лишь со слов правоохранителей, и то в общих чертах.

— Мне ничего не рассказывают толком, идет следствие. Знаю, что это Кристина успела позвонить с мобильного в милицию и сообщила, что ее и другую девушку хотят убить. Об Олесе (вторая жертва — прим ред.) я раньше никогда не слышала.

Смерть Кристины, по словам матери, наступила от кровопотери — убийца нанес ножом несколько ударов, один из которых пришелся в шею. Вторая жертва была забита до смерти молотком.

Елена говорит, что дочь росла спокойной и покладистой, была очень жизнерадостной. После окончания школы поступила к бобруйский колледж, получила специальность швеи, но по профессии трудоустраиваться не стала — выбрала торговлю.

— Сперва работала в Борисове, потом в Малорите. Там она встречалась с парнем Юрой, но у них не сложилось. Он постоянно ездил на заработки в Москву, не бывал дома месяцами, а дочь хотела большую крепкую семью и детей.


Фото: Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Почему именно Кристина оказалась ночью в квартире бобруйчанина-рецидивиста, женщина не знает. Убеждена, что это стечение обстоятельств, так как дочь не из тех, кто готов завязывать близкие отношения с первым встречным. Парня у Кристины не было: мать говорит, что «не встретила достойного».

— Из земли ее уже не поднимешь и не спросишь, так что и говорить не о чем.

Своей версией произошедшего поделилась одна из подруг Кристины, которая на права анонимности рассказала, что вечером после работы 19 июля девушка собиралась прогуляться по городскому парку с общими друзьями. Потом компания отправилась в кафе «Престиж», где девушка встретилась с 27-летней Олесей и ее спутником. С ними она осталась в заведении после того как друзья ушли.

— Я не знаю, почему она ночью села в такси с этими людьми и поехала на Лынькова. Могу лишь предположить, что оставила на работе ключи от съемной квартиры, которые оказались среди ее личных вещей в магазине, вот и решила переночевать в другом месте. Хотя это тоже странно, потому что у нее в Бобруйске сестра живет, могла бы и к ней поехать.


Фото: Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Об Олесе подруга убитой раньше тоже никогда не слышала, но не исключает, что девушки могли быть знакомы и до момента встречи в кафе. Иначе Кристина никогда бы не согласилась ехать с ней ночью на квартиру к малознакомому мужчине.

Напомним, 20 июля в одной из квартир в Бобруйске со следами насильственной смерти были обнаружены трупы двух девушек. Одна из них успела позвонить в милицию и рассказать об угрозе жизни, но не указала точный адрес. Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что 26-летняя бобруйчанка и ее 27-летняя знакомая отдыхали в кафе, где познакомились с неизвестным мужчиной, с которым затем уехали на такси. Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый, с которым видели этих девушек. Им оказался неоднократно судимый, нигде не работающий 36-летний местный житель. Вскоре он был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 139 «Убийство» Уголовного кодекса Беларуси.

 
 
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23 июля на сельском кладбище в Глусском районе похоронили 26-летнюю Кристину Крюшкину, одну из жертв 36-летнего бобруйчанина. Местные жители до сих пор не могут...
 
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