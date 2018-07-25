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Суд вынес приговор насильнику из Серебрянки

25.07.2018 22:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Ленинского района Минска огласил приговор насильнику из Серебрянки, который с ножом подкарауливал жертв и грабил, а одну из них изнасиловал — это обернулось для нее тяжкими последствиями. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь-1».


Скриншот видеосъемки следственного эксперимента

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также мужчина должен выплатить моральный иск своим жертвам — в общей сложности в размере 11 тысяч рублей. Кроме того, он должен выплатить штраф за предыдущую судимость — уклонение от армии.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд проходил в закрытом режиме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, в январе этого года были зафиксированы несколько случаев нападения на женщин в столичном микрорайоне Серебрянка. Первые два случая произошли в ночь на 5 и 6 января, а потом 1 февраля вблизи лесопарковых зон в районе улиц Якубова и Малинина в Минске. Мужчина с ножом подкарауливал жертв и грабил, а одну из них изнасиловал — это обернулось для нее тяжкими последствиями. Его задержали через несколько дней после третьего нападения. Преступником оказался 26-летний мужчина, ранее он привлекался к уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, официально нигде трудоустроен не был, иногда подрабатывал на автомойке.

 
Теги: Минск
 
 
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Также мужчина должен выплатить моральный иск своим жертвам - в общей сложности в размере 11 тысяч рублей.
 
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