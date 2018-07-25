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Суд вынес приговор насильнику из Серебрянки
25.07.2018 22:30 — Новости Общества | Tut.by
Суд Ленинского района Минска огласил приговор насильнику из Серебрянки, который с ножом подкарауливал жертв и грабил, а одну из них изнасиловал — это обернулось для нее тяжкими последствиями. Об этом сообщили в эфире телеканала
Его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также мужчина должен выплатить моральный иск своим жертвам — в общей сложности в размере 11 тысяч рублей. Кроме того, он должен выплатить штраф за предыдущую судимость — уклонение от армии.
Свою вину подсудимый полностью признал. Суд проходил в закрытом режиме.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Напомним, в январе этого года были зафиксированы несколько случаев
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Также мужчина должен выплатить моральный иск своим жертвам - в общей сложности в размере 11 тысяч рублей.
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