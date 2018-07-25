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Полковник Вооруженных сил приговорен к двум годам лишения свободы за воинское преступление

25.07.2018 21:18 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 июля. 25 июля судом Борисовского района рассмотрено уголовное дело по обвинению полковника Сергея Городинского, начальника службы безопасности связи отдела связи штаба Северо-западного оперативного командования, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 455 УК.

Как сообщает Минский областной суд, обвиняемый, проходя военную службу в должности командира 60-го отдельного полка связи штаба СЗОК не зарегистрировал сообщение о совершенном преступлении, в установленном порядке не рассмотрел его, не доложил старшему командиру о совершенном преступлении, служебное расследование не назначил, проверку не организовал и не назначил, прокурора Минской области не уведомил, уголовное дело не возбудил, тем самым скрыл совершенное преступление.

Приговором суда полковник признан виновным в умышленном бездействии власти, совершенном из иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам. На основании ч. 1 ст. 455 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, со штрафом в доход государства в размере 350 базовых величин в сумме 8.575 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на пять лет.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, обвиняемый взят под стражу в зале суда немедленно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 июля. 25 июля судом Борисовского района рассмотрено уголовное дело по обвинению полковника Сергея Городинского, начальника службы безопасности связи...
 
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