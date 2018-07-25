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На станции метро "Автозаводская" задержан пассажир, спрыгнувший на рельсы
25.07.2018 19:01 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 июля. На станции "Автозаводская" столичного метро задержан пассажир, спрыгнувший на рельсы.
Как сообщает Минский метрополитен на своей странице в "Твиттере", инцидент произошел 25 июля в 17.18.
"На первый главный путь станции метро "Автозаводская" спрыгнул пассажир. Было снято напряжение с контактного рельса. Гражданин задержан сотрудниками службы безопасности метрополитена. Метрополитен работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.
БелаПАН.
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Минск, 25 июля. На станции "Автозаводская" столичного метро задержан пассажир, спрыгнувший на рельсы. Как сообщает Минский метрополитен на своей странице в...
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