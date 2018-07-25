|
К 165-летию пожарной службы витебские спасатели подготовили зрелищное шоу
25.07.2018 21:15 — Новости Общества | БT
Свой профессиональный праздник спасатели встретили в большой компании жителей областного центра. Свидетелями зрелищного шоу стали сотни человек. В Интернете видео и фото с масштабного праздника продолжают набирать восторженные комментарии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожарная служба Беларуси сегодня отмечает юбилей. Ровно 165 лет назад Минское губернское правление и городская дума приняли решение о создании пожарной части....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)