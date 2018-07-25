В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь готова к Международному космическому конгрессу Об этом заявил сегодня председатель президиума белорусской Академии наук Владимир Гусаков. На форум приедут ученые из 40 стран. Около сотни космонавтов уже...

На форум приедут ученые из 40 стран. Около сотни космонавтов уже подтвердили свое участие. Конгресс стартует 9 сентября и продолжится до 15-го. Кроме участников космических полетов, в Беларусь приедут представители национальных космических агентств, в том числе NASA и Европейского космического агентства.