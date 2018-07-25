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Беларусь готова к Международному космическому конгрессу
25.07.2018 21:30 — Новости Общества | БT
На форум приедут ученые из 40 стран. Около сотни космонавтов уже подтвердили свое участие. Конгресс стартует 9 сентября и продолжится до 15-го. Кроме участников космических полетов, в Беларусь приедут представители национальных космических агентств, в том числе NASA и Европейского космического агентства.
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Об этом заявил сегодня председатель президиума белорусской Академии наук Владимир Гусаков. На форум приедут ученые из 40 стран. Около сотни космонавтов уже...
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