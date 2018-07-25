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Борисовский завод медпрепаратов представил новый производственный участок
25.07.2018 21:27 — Новости Общества | БT
Новый производственный участок Борисовского завода медицинских препаратов позволит выпускать 90 миллионов ампул в год. Он состоит из нескольких технологических потоков. Это линии приготовления, розлива, контроля, нанесения этикетки и упаковки в картонную пачку.
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Новый производственный участок сегодня журналистам представил Борисовский завод медпрепаратов. В портфеле компании порядка 280 лекарств. План на этот год - 16 новых...
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