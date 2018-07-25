В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С сегодняшнего дня иностранцы могут находиться в Беларуси без визы до 30 суток Итак, с сегодняшнего дня в Беларуси действует новый безвизовый срок для туристов. Теперь иностранцы могут находиться в нашей стране без специальной отметки в...

Все туристы в гости к нам! Накануне это приглашение иностранцам зазвучало куда более убедительно: белорусский безвиз прирос шестикратно. Ведь многие сомневались: пять дней для туриста? Совсем не развернешься... Ни страну не увидишь, ни в санатории не остановишься. Теперь же это целый месяц визового «безлимита», который обеспечит гостю неспешные путешествия на любой вкус.