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В Олтуше могут снести старую мельницу
26.07.2018 06:35 — Новости Общества | Tut.by
Предписание о том, что к старой мельнице пора ограничить доступ, местный сельисполком получил после того, как прокуроры провели рейд по заброшенным строениям района,
В числе их оказалось и данное здание. Мельница в Олтуше не эксплуатировалась давно, здание ветшало и разрушалось. Сквозь выбитые окна-двери любит захаживать внутрь детвора.
«Внутри самого строения имелись следы пребывания несовершеннолетних — надписи на стенах и самодельные качели из веревки и перекладины, которая была закреплена за поврежденную деревянную потолочную балку. Информация о собственнике здания в данных государственного учета отсутствовала», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Прокурор Малоритского района потребовал от председателя сельисполкома в кратчайшие сроки решить вопрос о судьбе объекта. Реставрацию к понятию «кратчайший» отнести сложно, и наиболее легким вариантом видится банальный снос здания…
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Прокуратура признала ее ветхой и опасной.
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