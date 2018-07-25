В Олтуше могут снести старую мельницу

Предписание о том, что к старой мельнице пора ограничить доступ, местный сельисполком получил после того, как прокуроры провели рейд по заброшенным строениям района, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

В числе их оказалось и данное здание. Мельница в Олтуше не эксплуатировалась давно, здание ветшало и разрушалось. Сквозь выбитые окна-двери любит захаживать внутрь детвора.

«Внутри самого строения имелись следы пребывания несовершеннолетних — надписи на стенах и самодельные качели из веревки и перекладины, которая была закреплена за поврежденную деревянную потолочную балку. Информация о собственнике здания в данных государственного учета отсутствовала», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Прокурор Малоритского района потребовал от председателя сельисполкома в кратчайшие сроки решить вопрос о судьбе объекта. Реставрацию к понятию «кратчайший» отнести сложно, и наиболее легким вариантом видится банальный снос здания…