Памятник десантникам в Витебске откроют не 2 августа - в День ВДВ, а в сентябре

Скульптуру «Десантник» и памятный знак бойцам в голубых беретах в Витебске торжественно откроют не 2 августа — в День ВДВ, как ранее планировалось , а в сентябре.

— Перенос торжественной церемонии открытия связан с тем, что площадку возле скульптуры и знака хотят благоустроить. Ко 2 августа успеть не получится. Поэтому решили перенести на сентябрь. Сам же памятник уже готов, ждет установки. Поставят скульптуру и знак там же, где и хотели изначально, — на площадке в парке Победителей на улице Калинина, — сообщил TUT.BY автор композиции, скульптор Иван Казак.

Напомним, в 2017 году ветераны и общественность предложили установить в Витебске памятник десантнику. Идею поддержала местная власть. А для ее воплощения в жизнь объявили благотворительный сбор денег. Заказчик работ по установке — городское УКС.

Скульптура десантника высотой около 3 метров сделана из бронзы. По замыслу автора, воин собирает после прыжка стропы. Он еще не снял подвесную систему парашюта, но уже сменил шлем на голубой берет.

Поблизости установят декоративный знак — парашют с эмблемой ВДВ, девизом «Никто, кроме нас», барельефами командующего ВДВ СССР генерала армии Василия Маргелова и его заместителя — уроженца Витебска генерал-лейтенанта Ивана Лисова. Рядом на камне будут находиться тельняшка и голубой берет, выполненные в цвете.

Скульптора консультировали десантники. Они помогли соблюсти точность в показе основного и запасного парашютов, их крепления, а также автомата.

В Витебске многие годы дислоцировалась 103-я воздушно-десантная дивизия. Ее воины первыми вошли в Афганистан. Сейчас в городе находится 103-я гвардейская отдельная мобильная бригада.