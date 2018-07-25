В Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах июня 2018 года в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября 2018 года. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 19 июля 2018 года №62, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения на период с 1 августа по 31 октября 2018 года составит Br445,83, пенсионеров - Br349,22, студентов - Br328,10, детей в возрасте до трех лет - Br279,56, детей в возрасте от трех до шести лет - Br367,48, детей в возрасте от шести до восемнадцати лет - Br377,43, на одного члена семьи из четырех человек - Br346,95, молодой семьи из трех человек - Br377,31.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-