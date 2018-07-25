"Кормильцы", пенсии, рента для бабушки, лучшая картошка и пицца с Лукашенко - все за вчера

Доброе утро!

Судя по новостям, в стране всерьез озабочены алкоголем и курятиной: первое хотят ограничить в продаже (и даже поднять возраст, с которого будут отпускать!), второе же, напомним, внезапно подорожало, и производители уже озвучили МАРТу причины (но тот пока не уверен, что это все же не сговор). И никто между тем не заметил, как подорожали пельмени беляши, сало и кровянка … Чем еще жили белорусы и мир вчера — в нашем кратком обзоре.

ВАЖНОЕ

Вы знаете, какие отрасли экономики реально «кормят» наш бюджет? Нарисовали топ лидеров и аутсайдеров — и среди них оказалось немало неожиданных! Например, аграрии приносят в «бюджетный пирог» лишь 1,3% от общего объема, что вряд ли сопоставимо с оказываемой аграриям господдержкой. А мы-то думали…

Стало известно, что два белорусских министра-тяжеловеса — Сергей Сидорский и Валерий Корешков — покидают Евразийскую экономическую комиссию. Им уже подобрали замену . Почему-то в такие моменты вспоминается недовольство президента работой белорусских представителей в ЕЭК: «Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята». Но и хорошее, разумеется, было.

Получается, в ряде белорусских пенсионеров прибыло? Да, Сидорский и Корешков будут получать не совсем привычную обычным белорусам пенсию, но, может, остальных утешит то, что и им выплаты скоро увеличат? Рассказываем, насколько .

Сразу после подписания указа о 30-дневном безвизе МВД задумалось о том, чтобы увеличить срок пребывания иностранцев у нас без регистрации до 10 суток , а в агроусадьбах и санаториях и вовсе освободить от нее. Вроде бы все логично, но мы попытались разобраться, нельзя ли эту регистрацию просто взять и отменить .

Ну и новости футбола (соскучились уже, да?). Вчера футболисты БАТЭ не смогли обыграть финский клуб ХИК в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов. Очень старались, имели большое преимущество — но что-то шло не так. Ответный матч — 1 августа в Хельсинки, шансы, говорят, 50 на 50 . Борисовчане, мы снова будем болеть, не подведите! А ФИФА тем временем назвала п ретендентов на звание лучших игроков и тренеров мира в 2018 году (спойлер: борисовчан в списке, к сожалению, пока нет).

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот у нас очень добрая история о ветеринаре. Нет, все они, конечно, святые люди, но поступок нашего героя трогает до глубины души: он забрал себе слепого пса, которого принесли усыплять . «К нам принесли месячного щеночка. Сказали: «Не видит — слепой, давайте усыпим, чтобы не мучился». А щенок классный, но у него заворот век и бельмо на глазах. Я предложил не усыплять, а вылечить. «Ой нет, будет мучиться». Тогда я сказал: «Оставляйте его мне». Алабай Амран прожил еще 8 лет и даже стал чемпионом Беларуси. А потом погиб от язвы желудка. Такой собаки у брестского ветеринара Андрея «больше не будет». Но если у вас тоже есть собака или кошка, может, для вас станет полезной наука определять ее реальный возраст (и нет, это не «один год равен семи человеческим».





Помните, недавно рассказывали вам поистине детективную историю, в которой оказалась 90-летняя минчанка Галина Юхнович ? С «престарелой и совершенно беспомощной женщиной» некий молодой минчанин Евгений подписал договор ренты — и та, по словам ее подруг, оказалась «буквально выброшена на улицу с четырьмя кошками». Мы встретились с опекуном, у которого совершенно другая версия происходящего — и немало вопросов к этим самым подругам: «Она мне давно жаловалась, что не видит своей пенсии. Спрашиваю: «Куда пропадает?» А она мне: «Вот хожу с подружками, получаю пенсию, но они мне ее не возвращают». И еще говорила, что была какая-то подруга, с которой дважды ходила получать пенсию и больше ее не видела». В этой истории, на самом деле, вообще много вопросов .

А мы тем временем побывали еще в одном роддоме — на сей раз одном из старейших в Минске. Речь, конечно, о «тройке». «Роддому очень много лет. Он памятник. Он очень маленький, очень уютный и очень домашний». Рассказываем, как и с кем там рожают .

Ой, чуть не забыли. Если вы собираетесь на отдых в Одессу на машине, будьте очень осторожны! Вот жителя Бобруйска с семьей, например, наглым образом ограбили прямо в машине. И консулы подтверждают: белорусы нередко становятся жертвами преступлений по дороге на украинские курорты. Все подробности и правила безопасности — здесь . Берегите свой отпуск (и помните, что он все равно необходим: заболевания, от которых часто страдают офисные работники , еще никто окончательно не победил).

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Помните, какие проблемы принесла непогода стране в последние дни? Теперь на столичной улице Революционной решают проблему подтоплений — и вот что меняют и за чей счет , — а вчера мощный ливень затопил улицы Жлобина , не повезло в прошедшие сутки и соседям-киевлянам: там под водой оказались дороги, тоннели, тротуары, подземные переходы и входы в метро , было остановлено движение троллейбусов и трамваев. Погода, что ты делаешь, прекрати!..





Эх, в таких случаях — когда непонятно, куда бежать (или плыть?) и что вообще делать, — нам бы всем «умные очки», с технологией дополненной реальности. Надеваешь — и на реальные объекты накладываются указания навигатора или полезные инструкции. Сейчас этой технологией интересуются крупнейшие мировые компании вроде Apple и Microsoft. Представляете, разработка таких идет и в Минске !

Вы следите за противостоянием у ресторана «Поедем поедим»? Почти два месяца возле урочища Куропаты идет идейная борьба владельцев ресторана и активистов, которые добиваются его закрытия. Собственник не намерен останавливать работу заведения, а протестующие не намерены прекращать бойкот. Мы спросили минчан, как они относятся к ситуации — и общественность разделилась и перед нашей камерой. А Минкульт рассказал, было ли на самом деле письмо владельцев «Поедем поедим» с предложением создания мемориала.

Если же лично вы далеки от дополненной реальности и идейных противостояний, то следующий текст точно будет полезен и интересен каждому белорусу: вот здесь у нас эксперт объясняет, как выбрать на рынке вкусный и полезный картофель . Оказывается, имеет значение даже, в какой части Беларуси он выращен: если на Брестчине, то больше вероятности, что будет более рассыпчатый, если на Витебщине — менее рассыпчатый… Вот это да!

Если же картошку вы не любите, а вот пиццу всегда съедите за милую душу, то будьте готовы, что однажды вам привезут не обычную пиццу, а… портретную. «А Лукашенко кто съел?» — «Никто. Его портрет, как и портреты Дзюбы и Черчесова, мы заморозили, чтобы сохранить для потомков». Смотрите, какие крутые — и, говорят, вкусные! — штуки делают в Гродно.





Все новости среды, 25 июля

ПАРТНЕР МАТЕРИАЛА

Кстати. Мы тут снова «топим» за «Корпоративный ЗОЖ»: ходим в гости к компаниям и рассказываем, как они поддерживают сотрудников в форме — не только профессиональной, но и здоровой. В этот раз посмотрели, как айтишники тренируются на льду . Потому что программисты — не трусы, они-то играют в хоккей! И вы не отставайте!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY