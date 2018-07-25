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Утверждена программа мероприятий в 2018-2020 годах под знаком Года малой родины

26.07.2018 08:37 — Новости Общества | БелТА  
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Утверждена программа мероприятий в 2018-2020 годах под знаком Года малой родины
Фото из архива

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская программа мероприятий по проведению в Беларуси 2018-2020 годов под знаком Года малой родины утверждена постановлением Совета Министров от 18 июля 2018 года №547, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В программе обозначено свыше 120 мероприятий. Среди них вовлечение в сельхозоборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель за счет их рекультивации, строительства или реконструкции мелиоративных систем. Предусмотрены проработка вопроса о совершенствовании порядка градостроительного планирования в сельских населенных пунктах, обустройство мест массового отдыха на водных объектах, наведение порядка в местах захоронения, уборка твердых бытовых отходов в лесном фонде. Запланировано проведение различных тематических акций, конкурсов, форумов, научно-практических семинаров и конференций.

В числе мероприятий также обеспечение содействия безработным в организации самозанятости в сельской местности, в том числе индивидуального предпринимательства, ремесленничества, агроэкотуризма, фермерского хозяйства. Речь идет об оказании консультативной помощи, обучении основам предпринимательской деятельности, предоставлении финансовой поддержки в виде субсидий, а также о создании центров ремесленничества, поддержки предпринимательства.

Ответственным исполнителям мероприятий программы поручено ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в Министерство экономики информацию о результатах реализации соответствующих мероприятий. Обобщенную информацию Минэкономики будет представлять в Совет Министров ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская программа мероприятий по проведению в Беларуси 2018-2020 годов под знаком Года малой родины утверждена постановлением...
 
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