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Срок нахождения в Беларуси без регистрации для иностранцев планируется продлить до 10 дней

26.07.2018 07:01 — Новости Общества | БT  
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Сейчас находиться без регистрации туристам в нашей стране можно не более пяти дней. Также МВД продолжает работать над тем, чтобы организовать этот процесс через Интернет.
 
 
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Срок нахождения в Беларуси без регистрации в органах внутренних дел для иностранцев планируется продлить до 10 дней. Сейчас находиться без регистрации туристам...
 
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