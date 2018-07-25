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В Беларуси по-прежнему дожди. Штормовое предупреждение сохраняется
26.07.2018 07:09 — Новости Общества | БT
Тем временем еще один белорусский город приходит в себя после тропического ливня. Вчера сильный дождь затопил Жлобин. Под водой оказались дороги и пешеходные переходы.
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Грозы сегодня пройдут почти по всей стране. Непогоду обещают и в столице. На юго-востоке - сильные ливни. Также жарко будет днем - местами до плюс 30. Тем временем...
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