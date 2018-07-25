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Жители Новобелицы добились приостановки работы загрязнявшего атмосферу участка "Гомельобоев"
26.07.2018 09:06 — Новости Общества | Tut.by
Линия по производству виниловых обоев приостановлена и не заработает до тех пор, пока выбросы в атмосферу не будут превышать предельно допустимых норм, сообщили в пресс-службе Гомельского горисполкома.
Как выяснилось, областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды отозвал разрешение на выбросы в атмосферу вредных веществ, образующихся в результате работы участка трафаретной печати — линии по производству виниловых обоев. На этот шаг экологи пошли после
— В адрес руководства «Гомельобои» направлены рекомендации в несколько пунктов — привести выбросы к предельно допустимыми нормам, провести дополнительное обследование их источника, внести необходимые корректировки в проект по модернизации участка виниловых обоев в части выработки технических решений по нейтрализации вредных воздействий на окружающую среду, — уточнили в горисполкоме содержание письма из областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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Линия по производству виниловых обоев приостановлена и не заработает до тех пор, пока выбросы в атмосферу не будут превышать предельно допустимых норм.
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