Линия по производству виниловых обоев приостановлена и не заработает до тех пор, пока выбросы в атмосферу не будут превышать предельно допустимых норм, сообщили в пресс-службе Гомельского горисполкома.





Как выяснилось, областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды отозвал разрешение на выбросы в атмосферу вредных веществ, образующихся в результате работы участка трафаретной печати — линии по производству виниловых обоев. На этот шаг экологи пошли после неоднократных жалоб жителей Новобелицы на систематические «химические атаки» из заводской трубы. И хотя предприятие заверяет, что принимало дополнительные меры по минимизации риска выбросов вредных веществ, этого оказалось недостаточно.

— В адрес руководства «Гомельобои» направлены рекомендации в несколько пунктов — привести выбросы к предельно допустимыми нормам, провести дополнительное обследование их источника, внести необходимые корректировки в проект по модернизации участка виниловых обоев в части выработки технических решений по нейтрализации вредных воздействий на окружающую среду, — уточнили в горисполкоме содержание письма из областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.