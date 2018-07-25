Туристическую шенгенскую визу в Германию белорусам оформить легче, чем жителям других стран бывшего СССР. Только 1% наших соотечественников, обратившихся за «немецким шенгеном», получают отказ. Статистику МИД ФРГ приводит DW .

Туристические шенгенские визы в ФРГ активнее всего запрашивают граждане Беларуси — за последние десять лет этот показатель в республике превысил 6500 человек в расчете на 100 тысяч населения. Следом с большим отрывом идут Армения (4154), Россия (2538) и Казахстан (2169).

Белорусы имеют и наибольшие шансы получить визу — за последние десять лет доля отказов обратившимся не превышает 1%. Тогда как процент отказа гражданам, например, Армении, составляет 8,4, в России эта цифра составляет 2,5.

В МИД Германии отказались называть DW конкретные причины отказов. В ведомстве пояснили, что решение о выдаче визы принимается посольством ФРГ в конкретной стране на основе объективных критериев.

К примеру, претендент на получение визы должен доказать, что располагает достаточным количеством денежных средств для поездки в Германию, или же имеет там друзей или родственников, готовых взять расходы на себя. Предположение о том, что решение о выдаче визы зачастую зависит от того, гражданином какой страны человек является, в министерстве опровергли.

Тем не менее многие эксперты полагают, что это не всегда соответствует действительности. В ряде исследований отмечается, что западные страны нередко принимают решение о выдаче визы, исходя из неофициальных критериев. В частности, в основе отказа могут лежать такие причины, как неблагоприятная внутриполитическая и экономическая ситуация, высокие темпы эмиграции или повышенный уровень террористической угрозы в данной стране.

Стоит отметить, что стоимость шенгенских виз для белорусов остается одной из самых высоких среди стран бывшего СССР. Граждане нашей страны платят за визу 60 евро, тогда как жители России — в 35.

Беларусь уже несколько лет ведет консультации и переговоры с Европейским союзом по облегчению визовых формальностей.

— Мне хотелось бы подчеркнуть, что у Евросоюза нет дифференциации в подходах к странам, но все зависит от интенсивности отношений со странами. Что касается визового вопроса с Беларусью, мне не хотелось бы комментировать переговорный процесс упрощения визового режима, но если есть нацеленность с обеих сторон, я подчеркиваю, с обеих сторон, то мы не пробежим, а пролетим этот путь, — заявил Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан во время визита в Минск в июне этого года.