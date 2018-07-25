ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы в лидерах по обращению за "немецким шенгеном" и редко получают отказы

26.07.2018 09:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Туристическую шенгенскую визу в Германию белорусам оформить легче, чем жителям других стран бывшего СССР. Только 1% наших соотечественников, обратившихся за «немецким шенгеном», получают отказ. Статистику МИД ФРГ приводит DW.

Туристические шенгенские визы в ФРГ активнее всего запрашивают граждане Беларуси  — за последние десять лет этот показатель в республике превысил 6500 человек в расчете на 100 тысяч населения. Следом с большим отрывом идут Армения (4154), Россия (2538) и Казахстан (2169).

Белорусы имеют и наибольшие шансы получить визу — за последние десять лет доля отказов обратившимся не превышает 1%. Тогда как процент отказа гражданам, например, Армении, составляет 8,4, в России эта цифра составляет 2,5.

В МИД Германии отказались называть DW конкретные причины отказов. В ведомстве пояснили, что решение о выдаче визы принимается посольством ФРГ в конкретной стране на основе объективных критериев.

К примеру, претендент на получение визы должен доказать, что располагает достаточным количеством денежных средств для поездки в Германию, или же имеет там друзей или родственников, готовых взять расходы на себя. Предположение о том, что решение о выдаче визы зачастую зависит от того, гражданином какой страны человек является, в министерстве опровергли.

Тем не менее многие эксперты полагают, что это не всегда соответствует действительности. В ряде исследований отмечается, что западные страны нередко принимают решение о выдаче визы, исходя из неофициальных критериев. В частности, в основе отказа могут лежать такие причины, как неблагоприятная внутриполитическая и экономическая ситуация, высокие темпы эмиграции или повышенный уровень террористической угрозы в данной стране.

Стоит отметить, что стоимость шенгенских виз для белорусов остается одной из самых высоких среди стран бывшего СССР. Граждане нашей страны платят за визу 60 евро, тогда как жители России — в 35.

Беларусь уже несколько лет ведет консультации и переговоры с Европейским союзом по облегчению визовых формальностей.

— Мне хотелось бы подчеркнуть, что у Евросоюза нет дифференциации в подходах к странам, но все зависит от интенсивности отношений со странами. Что касается визового вопроса с Беларусью, мне не хотелось бы комментировать переговорный процесс упрощения визового режима, но если есть нацеленность с обеих сторон, я подчеркиваю, с обеих сторон, то мы не пробежим, а пролетим этот путь, — заявил Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан во время визита в Минск в июне этого года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туристы из Беларуси активнее всего запрашивают визы в ФРГ - за последние десять лет этот показатель в республике превысил 6500 человек в расчете на 100 тысяч...
 
Новости дня
Новости общества
 
26 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.07.2018
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика