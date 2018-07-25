|
Тест по современным бизнес-терминам. Что такое CTR и нужен ли вам таргетолог?
26.07.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Если раньше вы смеялись над словами вроде «диджитал», «буст» и «триггер», кажется, пора прекращать. Сегодня без этих терминов на онлайн-рынок не выйти. Вместе с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если раньше вы смеялись над словами вроде "диджитал", "буст" и "триггер", кажется, пора прекращать. Вместе с Kufar мы решили помочь вам разобраться в бизнес-словаре XXI...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)