Тест по современным бизнес-терминам. Что такое CTR и нужен ли вам таргетолог?

Если раньше вы смеялись над словами вроде «диджитал», «буст» и «триггер», кажется, пора прекращать. Сегодня без этих терминов на онлайн-рынок не выйти. Вместе с Kufar мы решили помочь вам разобраться в бизнес-словаре XXI века. А заодно проверить, легко ли вам будет вывести свой бизнес в онлайн.

Партнер проекта:





В 2017 году Kufar провел бизнес-лекции в регионах и помог 400 предпринимателям начать бизнес в Сети. Этой осенью вас ждет новый обучающий проект и еще больше полезных знаний. Регистрируйтесь , чтобы не пропустить бесплатные мероприятия в вашем городе.