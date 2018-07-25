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Тест по современным бизнес-терминам. Что такое CTR и нужен ли вам таргетолог?

26.07.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Если раньше вы смеялись над словами вроде «диджитал», «буст» и «триггер», кажется, пора прекращать. Сегодня без этих терминов на онлайн-рынок не выйти. Вместе с Kufar мы решили помочь вам разобраться в бизнес-словаре XXI века. А заодно проверить, легко ли вам будет вывести свой бизнес в онлайн.

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В 2017 году Kufar провел бизнес-лекции в регионах и помог 400 предпринимателям начать бизнес в Сети. Этой осенью вас ждет новый обучающий проект и еще больше полезных знаний. Регистрируйтесь, чтобы не пропустить бесплатные мероприятия в вашем городе.

 
 
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Если раньше вы смеялись над словами вроде "диджитал", "буст" и "триггер", кажется, пора прекращать. Вместе с Kufar мы решили помочь вам разобраться в бизнес-словаре XXI...
 
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