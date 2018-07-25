"Боженька в темечко тебя поцеловал!" Витебский курьер и его сестра выиграли машину

Чтобы встретиться с обладателем очередного приза от сети магазинов « Евроопт », мы отправились в фестивальную столицу Беларуси — город Витебск, который совсем недавно принял у себя очередной «Славянский базар». Именно здесь живет сотрудник онлайн-гипермаркета «Е-доставка» Павел Лыфарь, который в 76 туре игры «Удача в придачу!» выиграл автомобиль. Мы продолжаем проект « По следам удачи », где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

Каменщик, плотник, монтажник, кинолог…

«Я на месте!» — сообщает нам Павел, подъехав на новеньком синем «Ниссане». На появление такого «члена семьи» никто даже не надеялся: и у самого героя, и у его сестры с родителями автомобили уже есть — современный ритм жизни обязывает.





Сам Павел за рулем почти шесть лет. Права получил в девятнадцать (сейчас парню — двадцать четыре). Это оказалось отличным поводом для того, чтобы пойти работать в онлайн-гипермаркет e-dostavka.by. Однако профессиональный путь героя начался задолго до этого:

— Отучился в строительном колледже, после этого был и каменщиком, и плотником, и монтажником, — перечисляет Павел. — Как закончил учебу, подал документы в Полоцкий государственный университет на факультет промышленного гражданского строительства, но не срослось. Пришла повестка в армию — отслужил восемь месяцев. После пошел кинологом «на контракт», там провел еще три года.





После ухода со службы Павел уехал нарабатывать трудовой стаж в Россию. В Москве и Петербурге он работал сперва охранником, затем — на стройке. По возвращению домой парень полгода провел в «свободном плавании», зато бросил курить и поправился.

— Привел себя в форму, — улыбается он.

«Зачем тебе в Москву? Иди к нам!»

Уже четыре месяца герой трудится в службе бесплатной доставки продуктов на дом «Е-доставка», куда ему подсказала устроиться подруга, работающая в «Евроопте» кассиром.

— Я уже снова хотел возвращаться в Москву, и тут мне знакомая говорит: «Зачем тебе это? Есть права — попробуй устроиться к нам курьером!» Сначала не было мест, — рассказывает Павел. — Но в скором времени мне уже предложили стажировку, и все сложилось.





Работа, по признанию победителя, непростая, с другой стороны, платят здесь достойно.

— Бывает так, что люди закажут целый блок пакетов с сахаром — десять килограммов, а в придачу к этому еще пакеты с продуктами или «пятилитровики» с водой — пиши пропало, — смеется герой. — Тогда не знаешь, каким боком развернуться, чтобы просто зайти в подъезд. Но в целом я работой доволен.





«С первого раза оплата не прошла»

В свободное время герой предпочитает отдохнуть, если только родители не просят поехать вместе с ними на дачу.

— И траву надо докосить — на прошлой неделе начал, но бензина не хватило, — и ягоду собрать… Мама говорит: «Какие интервью? На дачу поезжай!» — смеется он.

Семья у победителя творческая. Отец с дядей играют на фортепиано: научила бабушка, которая была музыкальным преподавателем. Сам Павел хотел учиться игре на саксофоне, но не вышло.

— Даже не знаю, почему меня не отдали, — делится парень.





У Павла еще есть родная сестра Екатерина, которая старше него на два года. Именно она и сделала выигрышную «закупку»: в чеке были и сушки, принесшие в семью победу. Девушку удалось буквально на пару минут «выловить» на работе: она администратор в местном кафе.

— До того, как я пришел на работу в «Е-доставку», дисконтной карточки у меня не было, — объясняет Павел. — А как появилась, сестра и мама стали делать на нее покупки. На самом деле, Катя хотела закупиться по списку, который составила раньше на несколько дней. Но при оплате онлайн возникли какие-то проблемы на стороне банка. Пришлось заказ повторить. Именно эта попытка и стала судьбоносной: пачка сушек добросовестно сделала свое дело.





«Начальник даже коврики в машину подарил!»

О выигрыше брат с сестрой также узнали вместе: они гуляли в парке, когда зазвонил телефон.

— Как только поднял трубку, сразу понял, что что-то выиграл: либо машину, либо квартиру, — взволнованно рассказывает победитель. — Думаю: «Ну все…» Сестра в это время на качелях каталась. Сказал ей — чуть не упала! А меня трясти начало. Я трубку поднимаю, а там оператор мне сообщает о том, что со мной желают установить видеосвязь и предупреждает: «Вы будете в прямом эфире». Обрадовались очень сильно. Папа сдержанно поздравил, мама кричала «ура!». Приятели звонили с вопросом: «И чего это мы не хвастаемся? Когда покататься дашь?» Начальник тоже был рад, даже коврики в машину подарил.

Больше всего победителю в память врезались наставления бабушки после выигрыша: «Боженька в темечко тебя поцеловал! Машину надо освятить!» С этими словами Павел указывает кивком головы на иконку-триптих и крестик, висящий на зеркале.

— Ну вот, как видите…





Автомобиль стал приятным подарком фортуны, но парень признается, что давно уже присмотрел себе другую машину, поэтому, скорее всего, приз будет выставлен на продажу. А половина прибыли обязательно пойдет сестре: Павел считает, что это будет справедливо, ведь именно с ее легкой руки он стал счастливым обладателем «Жука».

Сейчас в семье почти все завели свои карточки: пора брать курс на квартиру! Правда, Катя по-прежнему заказывает продукты по карте Павла, но такой расклад ей не очень по душе.

— «То есть, получать коды буду я, а выигрывать ты?» спрашивает меня постоянно, — смеется герой.





Сама Екатерина настроена решительно и надеется на очередные победы.

— Я радовалась очень сильно. Не сразу поверила, конечно, но, когда получили ключи от машины, — осознание пришло. Сразу возник вопрос: «Чей код выиграл: мамин или мой?», — а после того, как увидели, что код был «Е-доставка», сразу стало понятно: мой, — делится сестра победителя. — Друзья, конечно, начали звонить поздравлять, даже спустя неделю звонки не прекращаются. Все спрашивают, правда ли это.

Конечно, победители настроены и на квартиру, но лучше в ближайшее время выиграть вторую машину. Тогда эту не придется делить.





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