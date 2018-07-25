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В Слонимском районе сгорело почти 9 га посевов тритикале
26.07.2018 07:30 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 26 июля. Возле деревни Новоорловичи Слонимского района сгорело 8,7 га посевов тритикале, сообщило Гродненское областное управление МЧС.
ЧП произошло во второй половине дня 25 июля. Работники МЧС и хозяйства спасли 71,3 га посевов. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
С начала года в области зарегистрировано 179 случаев возгорания сухой растительности на общей площади 66,7 га, 38 лесных пожаров — на 67,9 га.
БелаПАН.
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Минск, 26 июля. Возле деревни Новоорловичи Слонимского района сгорело 8,7 га посевов тритикале, сообщило Гродненское областное управление МЧС. ЧП произошло во...
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