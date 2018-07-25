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Онлайн-конференция об инвестициях на рынке Форекс пройдет сегодня на сайте БЕЛТА

26.07.2018 10:07 — Новости Общества | БелТА  
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Онлайн-конференция об инвестициях на рынке Форекс пройдет сегодня на сайте БЕЛТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Инвестиции на рынке Форекс: как приумножить капитал" с участием директора по развитию ООО "ФТМ Брокерс" Александра Сабодина пройдет на сайте БЕЛТА 26 июля с 12.00 до 13.00.

Какими вариантами сбережения и увеличения своих капиталов могут воспользоваться белорусы? Каковы причины снижения ставки рефинансирования Национального банка? Как государство защищает инвестиции белорусов на рынке Форекс? Куда выгоднее вложить сбережения? Каковы основные актуальные торговые тренды на рынке Форекс? На эти и другие вопросы Александр Сабодин ответит во время онлайн-конференции.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 26 июля после 12.00 по мере готовности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Инвестиции на рынке Форекс: как приумножить капитал" с участием директора по развитию ООО "ФТМ Брокерс"...
 
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