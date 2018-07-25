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О содействии занятости населения

26.07.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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В январе нынешнего года Президент Республики Беларусь подписал Декрет №1, предусматривающий иной подход к стимулированию трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.  Редакцией районной газеты «Чырвоны Кастрычнік» совместно с управлением по труду,  занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома подготовлена серия материалов по реализации Декрета №1. Сегодня начальник управления Татьяна Габинетова расскажет о деятельности постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости.

 – Татьяна Анатольевна, ключевая роль в организации работы по выполнению норм Декрета отведена райисполкомам. В частности, во всех районах должны быть созданы постоянно действующие комиссии по содействию занятости населения. Создана ли такая комиссия в нашем районе?

 –  Занятость населения – это в первую очередь сфера ответственности конкретного региона, и кто, как не местные органы власти, видят ситуацию, владеют всей информацией, для того, чтобы решать имеющиеся вопросы. Поэтому декретом на местные органы власти возложена реализация конкретных мер по обеспечению занятости населения, в том числе создание рабочих мест, содействие в трудоустройстве, переобучение, предоставление временной работы. Октябрьским райисполкомом утверждено Положение и персональный состав постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости. Возглавляет комиссию председатель районного Совета депутатов Олег Таргонский. В состав также входят депутаты всех уровней, заместители председателя райисполкома, специалисты  служб райисполкома и представители профсоюзов.

 – Какие полномочия предоставляет комиссиям Декрет №1?

– Среди основных задач, которые будет решать комиссия, – содействие гражданам в трудоустройстве, рассмотрение трудных жизненных ситуаций и случаев, когда, по мнению человека, его включили в список не занятых в экономике по ошибке. Именно комиссия будет принимать решение об освобождении (или отказе об освобождении) граждан от полного или частичного возмещения экономически обоснованных затрат на оказание услуг ЖКХ.

Кроме того, в функции комиссии войдет проведение профилактических мероприятий с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, направление их в ЛТП.

Комиссия будет работать в соответствии с законодательством об административных процедурах и на основании методических рекомендаций, разрабатываемых Министерством труда и социальной защиты. В них, как ожидается, появится открытый перечень примеров тяжелых жизненных ситуаций, которые являются основанием для исключения из базы не занятых в экономике граждан.

Вместе с основными функциями комиссия обязана взаимодействовать с нанимателями по вопросам трудоустройства на временную и (или) постоянную работу на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

– Как будет формироваться база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике?

  • В ее формировании участвуют различные службы и ведомства. Изначально создаются списки жителей республики, которые участвуют в экономике, учатся или же в силу проблем со здоровьем не могут работать. Райисполкомы до 10 августа текущего года должны представить в областной комитет по труду, занятости и социальной защите списки граждан, которым предоставлены земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства и огородничества, для строительства и обслуживания жилого дома. Все эти люди имеют источник дохода, работая на земле. Составлением списков людей, которые получают образование, занимается областное управление по образованию, недееспособных – управление по здравоохранению, священнослужителей – главное управление идеологической работы, оказывающих услуги в сфере агротуризма, спортсменов – управление спорта и туризма. Вся информация будет стекаться в Министерство труда и социальной защиты. В списках должен быть указан только идентификационный номер гражданина, а не фамилия, имя, отчество.

Исключив из числа зарегистрированных в стране граждан тех, кто имеет работу, земельный участок, учится, является недееспособным, инвалидом, и планируется сформировать базу данных не занятого в экономике трудоспособного населения. Окончательный ее вариант должен быть готов к 1 декабря 2018 года. В дальнейшем база будет ежеквартально обновляться.

Списки незанятых в экономике граждан из Министерства труда и социальной защиты поступят в районы. Тем, кто будет в них указан, предстоит оплачивать жилищно-коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам.

Уважаемые читатели, в следующем номере районной газеты мы расскажем о том, как можно получить специальность, если у вас нет нужного образования,  и впоследствии рабочее место.

 
 
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