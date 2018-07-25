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"Собирал грибы, ловил рыбу". Минчанин два года прятался в лесу, чтобы не отдавать большой кредит

26.07.2018 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Под Жодино задержали минчанина, который был в межгосударственном розыске за мошенничество и два года скрывался в лесу. Подробности истории сообщает МВД.

В Жодино разыскивали мужчину, который вырвал у женщины сумку с ценностями и карточками. Когда он снимал деньги с одной из них, его зафиксировала камера. Милиция начала его разыскивать по этому фото.


Фото: МВД

На похожего мужчину на остановке в прошлое воскресенье обратил внимание курсант академии МВД Юрий Чижонков, который сейчас проходит учебную практику в милиции Жодино. Он позвонил своему начальнику, который объяснил, что делать дальше, и вызвал подкрепление.

— Мне сказали действовать по ситуации и не выпускать его из виду. Пока говорили о грибах, кончился дождь, и мужчина пошел вдоль трассы в сторону Борисова, — говорит курсант.

Юрий шел за подозреваемым, пока не прибыл наряд. Мужчина свернул в лес, где его и задержали.

Как оказалось, этот 35-летний мужчина два года жил в шалаше в лесу. Причина отшельничества — игровая зависимость.


Фото: МВД

Проигравшись до последней копейки, он лишился жены и ребенка. Со временем отвернулись и друзья. Он взял в Минске большой кредит и крупные суммы денег взаймы, однако отыграться не получилось, как и рассчитаться по долгам. В итоге мужчина стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, за что и был полгода назад объявлен в межгосударственный розыск.

В лесу же он полностью обеспечивал себя едой: ловил рыбу, собирал грибы, чернику — иногда продавал ее случайным людям. Свое убежище он построил недалеко от места отдыха водителей фур, которые иногда оставляли еду и одежду.

— Отшельничество было добровольным — он не хотел беспокоить родных. Голодным не был, на спиртное деньги не тратил, что значительно отличается от людей той категории, которая проживает в лесу и в заброшенных домах, — говорят в милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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