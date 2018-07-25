ЕРИП меняет дерево услуг: платить за коммуналку нужно будет по новой схеме

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" продолжает реформирование дерева услуг, платить за коммуналку нужно будет по новой схеме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ЕРИП.

С 26 июля будет изменяться категория "Коммунальные платежи" - это одна из самых больших и востребованных у населения категорий дерева услуг ЕРИП.

До обновления дерева услуг ЕРИП всем жителям Беларуси для оплаты коммуналки нужно было в дереве услуг выбрать город или область, затем категорию услуги и саму услугу. После изменений, чтобы оплатить коммунальные услуги, необходимо будет сначала выбрать раздел "Коммунальные платежи", затем подкатегорию услуги (жилищно-коммунальные услуги, товарищества собственников, электро-, теплоснабжение и т.д.) и только затем город или район.

Работы будут проводиться по 14 августа. Если вы, оплачивая услугу в этот период, не нашли ее в категории "Коммунальные платежи", значит, ее обновление еще не завершено и оплату необходимо производить, как и прежде, выбирая услугу через административно-территориальное деление, то есть город или область.

Те, кто платит по коду услуги либо с помощью корзины платежей (номера плательщика ЕРИП), изменения не заметят. Процесс совершения платежа будет точно таким же, как и ранее: выбор услуги из корзины (номера плательщика), ввод запрашиваемых данных и совершение оплаты. Тем, кто не использует вышеперечисленные способы оплаты, необходимо будет самостоятельно выбирать услугу в обновленном дереве услуг ЕРИП.

По всем вопросам, связанным с платежами в системе "Расчет", можно обращаться в контакт-центр системы по телефону 141, через рубрику "Задать вопрос" или электронную почту info@raschet.by.-0-