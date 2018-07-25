На Пинщине и Столинщине принимали участников Всебелорусского слета православной молодежи. Сто пятьдесят молодых верующих из всех уголков страны собрались в едином духовном порыве.





Четырехдневная программа была весьма разнообразной и буквально расписанной по минутам: коллективные молитвы, познавательные мастер-классы, беседы со священниками на важные темы, концерты, экскурсии, спортивные игры и лирические песни у ночного костра.

Проведение молодежного форума благословил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Право встретить масштабный слет Брестская область получила впервые. Молодые люди познакомились с православной культурой Столина. К слову, здесь они встретились с протоиереем Русской Православной Церкви, председателем редакционного совета портала «Православие и мир» Александром Ильяшенко. Священнослужитель говорил с молодежью о браке и семье, воспитании. Затем гости побывали на службе в храме Серафима Саровского, а уже в столице Полесья их принимали в храме-шатре Петра и Февронии Муромских. Самая важная часть – совместное участие в ночной Божественной Литургии.

Слету православной молодежи Беларуси не один год. Прошлым летом он прошел в Слуцкой епархии. Главная задача – объединить православных молодых. Именно поэтому организаторы выбрали такую форму и оформление фестиваля. Кроме этого, встречи на разных площадках страны позволяют изучать ее богатую историю.

По словам протоиерея Иоанна Задорожина, председателя Синодального отдела по делам молодежи Белорусской Православной Церкви, эти слеты очень нужны молодежи: они помогают общению, воцерковлению тех, кто, возможно, не совсем окреп в своей вере, позволяют духовно обогатиться.

Неординарным событием в рамках слета стало открытие воркаут-площадки. На новом спортивном объекте, который строили силами прихожан Петра и Февронии, выступили гости из столицы – представители белорусского молодежного движения «Стрит-воркаут».

– Это было моим решением. До поступления в семинарию я занимался уличной гимнастикой, – рассказывает иерей Александр, настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских. На мой взгляд, воркаут сочетается с православием, это телесное здоровье. Ведь что такое физическая культура? Это здоровый внешний вид, борьба с ленью, которая является духовным пороком.

«Первый раз, но, надеюсь, не последний я ступаю своими грешными стопами по Пинской, Минской, белорусской земле». Такими словами начал беседу с прихожанами и участниками слета Артемий Владимиров, протоиерей Русской православной церкви, писатель и проповедник, старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы. Тема встречи – «Жизнь – миг между прошлым и будущим».





– Что такое счастье? – рассуждает российский священнослужитель. В чем оно? Ответить можно по-разному. Счастье для меня – делиться добрым словом и получать отклик в человеческих сердцах. Мы также говорили с прихожанами о том, чтобы любить жизнь и быть благодарным Создателю, чье имя – любовь. Поэтому счастье – значит любить, служить и отдавать. О чем же еще может говорить батюшка, как не об этом? Жить надо так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Поэтому нужно светить везде и всегда, как солнце.

Всебелорусский слет проходил на протяжении четырех насыщенных дней. То, что парни и девушки со всей страны собрались на большом мероприятии, говорит: они хотят строить свою жизнь в согласии с собой и окружающими.

Елена МИХАЙЛЮК.

Фото Александра СВИНТИЦКОГО.