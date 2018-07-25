Не омрачайте себе отдых

Жаркие летние дни горожане стараются провести возле водоемов. В выходные, а порой и в будние найти местечко в популярных зонах отдыха вблизи г. Пинска просто невозможно. Переполнены не только пляжи, но и парковки, ведь за город без машины никак.





Зачастую причинами ДТП является переутомление и как правило сон за рулем. К плохому самочувствию, по причине которого может случиться ДТП, приводит и жара. Внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается, у метеозависимых людей появляются головокружение, вялость, сонливость. Поэтому время для поездки нужно выбирать так, чтобы вождение было наиболее комфортным: либо утро, либо ближе к вечеру. Отлично помогает взбодриться холодная вода. Если остановиться нигде нельзя, ее нужно пить мелкими глотками или поливать себе на руки, смачивать затылок. Лучше заранее взять с собой прохладительные напитки и как можно чаще (каждые 100 – 150 километров) останавливаться в тени. Когда за рулем хочется спать, можно остановиться в разрешенном месте, в целях безопасности закрыться в автомобиле и, сидя в своем кресле, не опуская его спинку, склонить голову. Тогда уснешь и гарантированно проснешься через 15 – 20 минут (станет тяжело дышать). Научно доказано: всего 10 минут сна достаточно, чтобы потом смело проехать несколько сотен километров!

По приезду к водоему свое транспортное средство необходимо оставлять на специальных площадках, обозначенных дорожным знаком 5.15 «Место стоянки». Не стоит удивляться, если, проигнорировав правила парковки, вы не обнаружите свой автомобиль на месте. Нарушитель будет обязан не только уплатить штраф – придется компенсировать траты на эвакуацию вашего автомобиля и его хранение на штрафстоянке.

Нарушение правил остановки, стоянки влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения, либо штрафа в размере одной базовой величины (24.50 рублей), а повторное нарушение в течение года — в размере двух базовых величин (49 рублей).

Помните, что в границах водоохранных зон запрещаются:

– мойка транспортных и других технических средств вне установленных мест;

– стоянка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок механических транспортных средств, а в случае их отсутствия – на расстоянии не менее тридцати метров по горизонтали от уреза воды.

За нарушение этого правила предусмотрен штраф до 10 базовых величин для физлиц.

К слову, во время отдыха на природе, отдыхающие (из числа водителей), позволяют себе употребление спиртных напитков, рассчитывая на то, что к времени выезда обратно, физическое состояние нормализуется. С начала этого года уже 65 человек были задержаны при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, после чего были лишены права на управление транспортным средством. Стоит учитывать, что и жара существенно ухудшает скорость реакции водителя, влияя на координацию человека, причем не в лучшую сторону. А употребление спиртных напитков именно в этот период только лишь усугубляет и так плохую ситуацию. Инспекторы ГАИ усилили контроль над местами скопления автомобилей, проводят рейды, в том числе в местах массового отдыха граждан вблизи водоемов.

Дмитрий ВЕЧЕРКО,

старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД.