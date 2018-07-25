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Останется только пять. Деревья возле красного дома на "Фрунзенской" все-таки вырубят

26.07.2018 13:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Здоровые деревья возле красного дома на «Фрунзенской», за сохранение которых выступают местные жители, все же вырубят, оставив только пять. Об этом TUT.BY рассказали в администрации Центрального района. Там также пояснили, какие именно деревья оставят и как поменяют концепцию благоустройства в этом месте.


25 июля в администрации Центрального района прошла встреча представителя заказчика благоустройства «МТсити» с инициативной группой жителей на Танка, 4. Стороны обсудили, какие из деревьев можно оставить.

По словам заместителя главы администрации Дениса Жибуля, у дома оставят 5 деревьев, а вырубят не 14, как было решено сначала, а 12.

— Оставят три дерева в центре, туда пересадят дуб и березу. Все деревья, которые находятся в защитных зонах — пять метров от дома и два метра от сетей — будут убраны. Два дуба и каштан, которые раньше хотели оставить, растут в районе газопровода, что очень опасно. Это может привести к аварийной ситуации. Вместо этого около дома посадят новые деревья. Вместо туй, которые были по проекту, жильцы согласовали дуб, клен, высокорастущие деревья. В принципе, пришли к концепции, что поменяем дизайн благоустройства, будем садить максимально возможные деревья — 2,5−3 метра. Также уберем оттуда лавочки и добавим зеленую зону.


Это не считается компенсационными посадками, которые будут выполнены в других местах района. Дополнительно взрослые деревья около дома высадят по просьбе местных жителей.

— Работы продолжим, 26 июля начнется пересадка деревьев. Они (заказчик — прим. TUT.BY) будут работать по старой таксации.


Проект будет откорректирован, через две недели с инициативной группой встретятся еще раз.

Напомним, дом, возле которого развернули работы по благоустройству, расположен на Танка, 4. Раньше на первом этаже работал магазин одежды, но уже долгое время эти площади пустуют. Сейчас их приобрела компания «МТсити». Местные жители узнали о ее намерении вырубить деревья и благоустроить территорию с парковкой. Хотя по эскизу заметно, что машино-мест больше не станет, а взрослых деревьев на привычных местах не будет. Поэтому местные составили петицию с требованием сохранить деревья. После внимания общественности, отмены решения о вырубке Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, работы были приостановлены. Тогда администрация Центрального района пообещала решить этот вопрос и запросить аргументацию по каждому вырубленному дереву у заказчика благоустройства.

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Читайте, какие именно деревья оставят и как поменяют концепцию благоустройства в этом месте.
 
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