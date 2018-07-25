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Останется только пять. Деревья возле красного дома на "Фрунзенской" все-таки вырубят
26.07.2018 13:22 — Новости Общества | Tut.by
Здоровые деревья возле красного дома на «Фрунзенской», за сохранение которых
25 июля в администрации Центрального района прошла встреча представителя заказчика благоустройства «МТсити» с инициативной группой жителей на Танка, 4. Стороны обсудили, какие из деревьев можно оставить.
По словам заместителя главы администрации Дениса Жибуля, у дома оставят 5 деревьев, а вырубят не 14, как было решено сначала, а 12.
— Оставят три дерева в центре, туда пересадят дуб и березу. Все деревья, которые находятся в защитных зонах — пять метров от дома и два метра от сетей — будут убраны. Два дуба и каштан, которые раньше хотели оставить, растут в районе газопровода, что очень опасно. Это может привести к аварийной ситуации. Вместо этого около дома посадят новые деревья. Вместо туй, которые были по проекту, жильцы согласовали дуб, клен, высокорастущие деревья. В принципе, пришли к концепции, что поменяем дизайн благоустройства, будем садить максимально возможные деревья — 2,5−3 метра. Также уберем оттуда лавочки и добавим зеленую зону.
Это не считается компенсационными посадками, которые будут выполнены в других местах района. Дополнительно взрослые деревья около дома высадят по просьбе местных жителей.
— Работы продолжим, 26 июля начнется пересадка деревьев. Они (заказчик — прим. TUT.BY) будут работать по старой таксации.
Проект будет откорректирован, через две недели с инициативной группой встретятся еще раз.
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Читайте, какие именно деревья оставят и как поменяют концепцию благоустройства в этом месте.
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