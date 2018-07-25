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Белорусские онкологи впервые установили пациенту титановое ребро

26.07.2018 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусские онкологи впервые установили пациенту титановое ребро, сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Красный, передает БЕЛТА.


Сергей Красный. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как отметил Сергей Красный, операции на грудной клетке в центре выполняются уже давно. Но их количество было ограничено из-за функционального состояния пациента после проведения. Если удалить слишком много ребер, нарушается каркасность грудной клетки и в последующем пациент практически не может дышать.

До применения нынешней технологии предпринимались всевозможные попытки замещения этого дефекта различными материалами, но не всегда они приводили к хорошему результату. Операция по замещению ребра титановыми имплантами прошла довольно успешно. Если этот материал хорошо приживется, то в последующем можно будет выполнять более значительные резекции, в том числе замещать множество ребер. Это позволит значительно расширить возможности белорусских медиков.

На данный момент точно спрогнозировать, сколько пациентов нуждаются в такой технологии, сложно. Обычно это 2−3 человека в месяц. Но когда такие операции поставят на поток, их количество увеличится.

— Если раньше мы отказывали кому-то в лечении по той причине, что не могли потом восстановить каркасность грудной клетки, теперь такая возможность появилась, — отметил Сергей Красный.

 
 
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- Если раньше мы отказывали кому-то в лечении по той причине, что не могли потом восстановить каркасность грудной клетки, теперь такая возможность появилась, -...
 
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