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По требованию Генпрокуратуры приостановлены работы на Военном кладбище в Минске

26.07.2018 13:33 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 июля. В соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры Беларуси приостановлены работы на территории Военного кладбища в Минске. Об этом БелаПАН сообщили в Генпрокуратуре.

Главное надзорное ведомство страны также направило представление в Министерство культуры, которое в течение 30 суток должно решить вопрос об обследовании этого кладбища, Восточного кладбища, Татарских захоронений в районе проспекта Победителей в Минске.

Речь идет о том, чтобы придать некоторым местам захоронений статус историко-мемориального места погребения. Письмо с предложениями по данному вопросу было отправлено Генеральной прокуратурой в правительство еще в мае.

Напомним, работы на Военном кладбище были начаты 4 июня. Они вызвали возмущение представителей общественности, так как этот объект входит в список историко-культурных ценностей.

Как заявил на пресс-конференции 12 июля заместитель министра культуры Александр Яцко, работы по благоустройству Военного кладбища, которые проводят городские власти, не нарушают никаких законов. "Дорожки и инженерные сети действительно нужно согласовывать в министерстве. Это памятник истории, а не архитектуры, — заявил он. — Работы, которые ведутся на этом кладбище, регулируются законом "О погребении и похоронном деле". Охраняется законом сам факт захоронений — их никто не переносит, а споры идут насчет визуализации".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 июля. В соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры Беларуси приостановлены работы на территории Военного кладбища в Минске. Об этом БелаПАН...
 
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