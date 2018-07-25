Правозащитники: осужденный на расстрел Гершанков голодает месяц, он на капельницах

Почти месяц осужденный на расстрел Игорь Гершанков держит сухую голодовку в СИЗО № 1. Ему принудительно ставят капельницы. За это время мужчина похудел на 18 кг и с трудом передвигается, сообщают правозащитники «Весны». Ранее Гершанков жаловался, что его письма и жалобы не доходят до адресатов.



Игорь Гершанков в центре кадра, рядом с супругой. Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

26 мая во время свидания с матерью осужденный по делу «черных риелторов» заявил о намерении с 27 июня объявить голодовку. Он и раньше жаловался, что его письма из СИЗО № 1 не проходят. Но в Департаменте исполнения наказаний МВД отвечали: вся корреспонденция передается на почту.

По информации правозащитников, он безуспешно отправлял жалобы в Генеральную прокуратуру, ДИН и белорусское представительство ООН, а также родным. Например, мать не получала письма от 23 апреля, 8 мая и 28 июня.

На днях у Гершанковых было короткое свидание, мужчина отказался от продуктовой передачи.

«Он за этот месяц голодовки похудел на 18 кг, глаза стали неживые, чуть ноги передвигает, даже говорит с трудом, запинаясь на каждом слове», — говорит мать осужденного Людмила.

Мужчина рассказал ей, что первые дни держал сухую голодовку, но потом ему стали принудительно ставить капельницы. При этом сотрудники СИЗО надевают бронежилеты и маски — вероятно, чтобы не сопротивлялся, рассуждают правозащитники. Игорь Гершанков писал начальнику СИЗО, что от капельниц ему только хуже и нужно их отменить, но в просьбе отказали. Неделю назад он написал по этому поводу в Минздрав.

Кроме охранников, рассказывает женщина, на свидании присутствовали двое мужчин, один что-то записывал. По неофициальной информации, Могилевская областная прокуратура проводит проверку по заявлению о пытках в отношении фигурантов дела — Гершанкова и Бережного.

Ранее, в середине июня, Верховный суд временно приостановил исполнение приговора, пока не рассмотрят надзорные жалобы. А через месяц Комитет ООН подтвердил, что получил обращение от Гершанкова и нужно приостановить казнь до рассмотрения.

Напомним, по материалам дела, с 2009 по 2015 год «черные риелторы» из Могилева специально искали пьющих или одиноких людей, уговаривали продать квартиру или разменять на дешевое жилье, оформляли сделку по закону — и убивали. Деньги оставляли себе. На их счету шесть жизней , еще один человек избежал смерти — хотя и для него была готова могила.

В этом деле было четверо обвиняемых: семейная пара Татьяна и Игорь Гершанковы, которых считают «мозговым центром» преступной группы — их обвиняли в убийствах, похищениях людей, мошенничестве и так далее. В этом же признали виновным их знакомого Семена Бережного. Еще одного мужчину, Бориса Колесникова, осудили за разбой и пособничество в сокрытии следов убийства.

В последнем слове каждый из фигурантов дела настаивал, что никого не убивал. Суд поддержал обвинение и вынес обвинительный приговор . Игоря Гершанкова и Семена Бережного приговорили к смертной казни. Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам строгого режима. Имущество у всех фигурантов конфисковали.

20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а апелляционные жалобы (их и их защитников) — без удовлетворения.