"Есть основания сомневаться в оценке". МИД и МВД о лидерстве Беларуси в рейтинге рабства

Автралийский Фонд Walk Free Foundation опубликовал свежий выпуск «Глобального индекса рабства». В антирейтинге Беларусь занимает 20-е место среди 167 стран мира. В Европе же мы на первом месте. Правозащитники посчитали, что в подневольном положении находится 103 тысячи жителей нашей страны. TUT.BY поинтересовался у предстаивтелей МВД и МИДа, откуда у нас только рабов?



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По словам Дмитрия Цаюна, заместителя начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД, сведения для данного рейтинга у министерства внутренних дел никто не запрашивал.

Эти данные, считает специалист, не совпадают с реальным положением дел в нашей стране, а цифра в 103 тысячи подневольных — космическая.

— Для чего это делается? Не могу сказать, — высказался Дмитрий Цаюн. — Не могу откомментировать такие вещи, потому что любой случай рабства сексуального, трудового нами документируется. Материалы направляются для принятия решения в подразделения Следственного комитета. Статистика абсолютно прозрачна, на сайте МВД она видна. Цифры, которые приводятся какими-то организациями, эти рейтинги не соответствуют действительности.

Коллегу из МВД поддержала Лариса Бельская, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД. По словам специалиста, фонд Walk Free Foundation никаких запросов на получение информации в госорганы не отправлял и ответов не получал.

— Какие опросы в Беларуси они проводили, как использовал государственную статистику, остается за завесой тайны, — отметила Лариса Бельская. — У нас есть все основания сомневаться в профессионализме и оценке.

Сайт МВД приводит такую статистику : в январе-декабре 2017 года в сфере противодействия торговле людьми и иным связанным с ней деяниям органами внутренних дел выявлено 1578 (+14,8% к прошлому году) преступлений, из них 514 (+46%), или 32,6%, тяжких и особо тяжких. Количество установленных жертв торговли людьми составило 131 (-28,8%) человек, из них 33 (-53,5%) — несовершеннолетние.

В первом полугодии 2018-го года выявлено три факта торговли людьми, 3 факта использования рабского труда и 4 факта похищения людей для трудовой и сексуальной эксплуатации, установлено 68 жертв торговли людьми. Из них 10 — несовершеннолетних.