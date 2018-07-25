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Дожди пока будут сдерживать темпы уборочных работ - Белгидромет

26.07.2018 13:20 — Новости Общества | БелТА  
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Дожди пока будут сдерживать темпы уборочных работ - Белгидромет
Фото из архива

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемые в ближайшие дни дожди по-прежнему будут сдерживать просыхание зерна и темпы уборочных работ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Белгидромета.

По последним данным наблюдений, на основных массивах зерновых культур завершается налив колоса, идет созревание.

У ярового ячменя в Брестской области, на западе Минской и в северных районах Гродненской области наступила полная спелость зерна, в южных районах республики началась его уборка. Яровая пшеница созрела до восковой спелости на западе Гродненской области, местами на юге Брестской и Витебской, в отдельных районах на востоке Минской области. Влажность зерна повышенная, только на отдельных наблюдаемых полях она уменьшилась, в Минской и на юге Брестской области влажность зерна близка к кондиционной.

Сильные ливневые дожди с ветром вызвали полегание зерновых культур, особенно в северо-восточной половине республики, проинформировали в Белгидромете. Ряд метеостанций Витебской и Могилевской областей на 10-20% площади отмечают среднее полегание зерновых колосовых культур, а по данным метеостанций Полоцк и Костюковичи на 50% площади поля полегание сильное.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемые в ближайшие дни дожди по-прежнему будут сдерживать просыхание зерна и темпы уборочных работ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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