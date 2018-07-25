Безвиз в действии. За последние полгода Гродненщину посетило более 130 тысяч туристов

Туристический поток в Гродненскую область в январе-июне возрос на 20%. За первое полугодие 2018 года регион посетили свыше 132 тысяч туристов, из которых более 45 тысяч — иностранцы, сообщает БЕЛТА .



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— Экспорт туруслуг за 5 месяцев 2018 года составил около 4,5 млн долларов, или 112,2% к уровню прошлого года, — отмечают в в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Здесь отмечают, что рост потока иностранцев и гостей региона стимулирует развитие туристической инфраструктуры.

— Появляются новые гостиницы, объекты общепита. С начала года с 327 до 345 увеличилось количество агроусадеб. К слову, большинство из них появились на территории так называемой безвизовой зоны, — отметили в управлении. — С начала текущего года Гродно и Гродненский район посетили свыше 40 тысяч безвизовых туристов из более чем 50 государств. Для сравнения: за весь 2017 год таких туристов было около 50 тысяч

В регионе прорабатывается вопрос о создании карты гостя, которая может предоставить бонусы и скидки туристу в музеях, гостиницах, заведениях общепита, других интересных объектах.

Напомним, безвизовая зона «Парк Августовский канал» начала действовать 26 октября 2016 года. Туристы могли находиться без визы на его территории пять дней. А в декабре 2017 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей продлили до 10 дней. Также увеличилось количество пунктов пропуска и расширилась территория для временного пребывания иностранных туристов. Так, для иностранных туристов парка «Августовский канал» разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района