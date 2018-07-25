Экс-работник Березовского ЖКХ обвиняется в получении взяток за победы на торгах

Бывший работник отдела маркетинга Березовского ЖКХ обвиняется в коррупции, сообщает Генпрокуратура.

29-летний обвиняемый работал техником в отделе маркетинга предприятия. В 2017 году он принял от руководителей трех предприятий 800 рублей незаконных вознаграждений за помощь в победе на торгах.

Молодой человек информировал своих «клиентов» о предстоящих закупках товаров, сообщал наименование и технические характеристики товарно-материальных ценностей, которые должно было приобретать Березовское ЖКХ. После этого он формировал документацию о закупке и представлял членам комиссии на подпись материалы с фактической стоимостью товаров, которая позволяла их считать наиболее выгодным предложением и убеждал членов комиссии в экономической обоснованности и целесообразности закупок именно у конкретных предприятий.

Кроме того, он выполнял функции трейдера на биржевых торгах. В период с 1 июня 2017 года по 8 января 2018 года обвиняемый получил от 5 представителей других предприятий материальные ценности на общую сумму 2,6 тысячи рублей. За это обвиняемый на электронных торгах обеспечивал заключение договоров о приобретении товаров от имени ЖКХ с конкретными предприятиями.