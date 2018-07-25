|
В Испании из-за забастовки лоукоста Ryanair застряли минчане, их приютило белорусское консульство
26.07.2018 15:58 — Новости Общества | Tut.by
В Бельгии, Испании, Португалии и Италии 25 и 26 июля проходит
Минчанка Юлия Боровская отдыхала в Аликанте (Испания) с 17-летней дочкой. Лететь решили лоукостом: из Минска до Каунаса добирались на автомобиле, оттуда полетели в Испанию авиакомпанией Ryanair. Обратный рейс должен был увезти их из Аликанте в Каунас 25 июля.
— За пять суток до вылета пришло письмо из Ryanair, мол, извините, 25−26 июля будут забастовки. Ваш рейс отменен, ваши варианты: забрать деньги, перерезервировать билеты на другой рейс, или купить новые за свой счет. Вели переговоры с компанией два дня, потом нам предложили лететь через Дублин.
Такой же вариант авиакомпания предложила еще одной семье белорусов, с которыми собеседница TUT.BY Юлия Боровская познакомилась вчера в аэропорту.
— Вчера утром приехали в аэропорт, чтобы лететь предложенным вариантом — через Ирландию до Каунаса — а нас не пропускают на рейс. Потому что у нас нет ирландской визы. Нас никто и не предупреждал, что она нужна для такого перелета. С 10 утра вчера ждали в аэропорту. Потом предложили полететь в Барселону и оттуда Минск, но спустя пять часов ожидания ничего так и не произошло. Посылали: ну, попробуйте на Варшаву, мы напишем вам билет, хоть мест там нет, но вдруг кто-то опоздает. И мы вот так с чемоданами бегали, с надеждой, что сможем хоть как-то улететь. У второй семьи белорусов ребенок, которому вот-вот исполнится два года — и они ждали в аэропорту 12 часов. Никто нам не предложил ни стакана воды, ни проживания. Пришла бумажка, что Ryanair приносит нам извинения и предлагает купон на пять евро, чтобы мы могли купить бургер в Дублине, в который так и не попали, — это было очень смешно.
Когда белорусы поняли, что никуда не летят, а брони их квартир в Аликанте уже закончились, они связались с посольством Беларуси в Испании, которое находится в Мадриде.
— Там быстро сориентировались, связались с почетным консульством Беларуси в Аликанте, и нас забрали из аэропорта. Сейчас мы в консульстве и находимся — каждой семье дали по комнате, большое спасибо.
На момент разговора с редакцией для белоруски с двухлетней дочкой нашли билет.
— На рейс Аликанте-Каунас компании Ryanair — у них не все отменили рейсы. Но этот билет мы, пассажиры, сами нашли, сами ездили в аэропорт забирать его в пять утра. Авиакомпания нам не помогала.
Спустя полчаса после нашего общения с белорусами в Испании стало ясно, что улетят завтра и Юлия с дочкой.
— Из Аликанте в Минск летает чартер «Белавиа», связались с туроператором чартера, они согласились продать нам два билета. Один билет стоит 260 евро. Мы рады: вылетаем с дочерью завтра в десять утра, в три часа дня будем уже в Минске, — говорит Юлия Боровская. — Билеты покупаем за свой счет, как прилетим — будем судиться с Ryanair, за один билет туда-обратно на их самолет мы платили 244 евро. Думали сэкономить, но скупой платит дважды… Пока у нас еще не решен вопрос с папой второго семейства, не знаем пока, как он отсюда улетит — но посольство решает эту проблему.
Когда минчане вернутся домой, будут решать вопрос доставки из Каунаса своих автомобилей.
Юлия Боровская говорит, что в аэропорту 25 июля встретили и с других белорусов, рейс которых отменили из-за забастовки.
— Это были люди из Гомеля, когда мы с ними расставались, они обсуждали, как быть: мужу нашли билет, а жене — нет.
В почетном консульстве в Аликанте TUT.BY уточнили, что к ним по ситуации с забастовками обращались пока только две семьи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 и 26 июля в Европе проходит крупнейшая забастовка бортпроводников и пилотов лоукоста Ryanair. Сообщается, что она затронет десятки тысяч пассажиров, среди них есть и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)