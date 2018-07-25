﻿ Смотрите, какие новые остановки устанавливают в Гродно. И их будет больше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смотрите, какие новые остановки устанавливают в Гродно. И их будет больше

26.07.2018 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В этом году около автовокзала и на улице Врублевского появились два новых остановочных пункта. Их возвели за средства СООО «Конте Спа». Еще несколько городу подарил один из предпринимателей. Скорее всего такая модернизация гродненских остановок расширится до инвестпроекта, в котором будут принимать участие различные предприятия, рассказывает «Гродненская правда».


Гродненский предприниматель изготовил 21 остановочный павильон из высококачественного стекла с удобными скамейками. У остановок свой отличительный дизайн. Несколько из них уже установлены в районе железнодорожного вокзала и на Советской площади у магазина «Батория». Остановки будут интерактивными. Со временем здесь установят информационные электронные табло с расписанием движения.



Еще один инвестор — гомельская кондитерская фабрика «Спартак» — также построит три остановочных павильона с объектами торговли около реконструируемой гостиницы «Гродно», на улице Горновых в районе кольцевой развязки и на проспекте Клецкова.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году около автовокзала и на улице Врублевского появились два новых остановочных пункта. Их возвели за средства СООО "Конте Спа". Еще несколько городу подарил...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рознакаляровае лета “Алімпіёніка”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика