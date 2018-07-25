Смотрите, какие новые остановки устанавливают в Гродно. И их будет больше

В этом году около автовокзала и на улице Врублевского появились два новых остановочных пункта. Их возвели за средства СООО «Конте Спа». Еще несколько городу подарил один из предпринимателей. Скорее всего такая модернизация гродненских остановок расширится до инвестпроекта, в котором будут принимать участие различные предприятия, рассказывает «Гродненская правда».





Гродненский предприниматель изготовил 21 остановочный павильон из высококачественного стекла с удобными скамейками. У остановок свой отличительный дизайн. Несколько из них уже установлены в районе железнодорожного вокзала и на Советской площади у магазина «Батория». Остановки будут интерактивными. Со временем здесь установят информационные электронные табло с расписанием движения.









Еще один инвестор — гомельская кондитерская фабрика «Спартак» — также построит три остановочных павильона с объектами торговли около реконструируемой гостиницы «Гродно», на улице Горновых в районе кольцевой развязки и на проспекте Клецкова.