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Приемная семья – измени одну жизнь
26.07.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
Может ли кто-то заменить маму? Этот вопрос для кого-то покажется странным, но, тем не менее, он иногда возникает. Однако для людей, работающих непосредственно с детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, он не покажется таковым.
К сожалению, не все семьи становятся надежной опорой для ребенка. Иногда случается так, что родные люди оказываются не способными обеспечить ему полноценное развитие и воспитание. В таком случае лучшим вариантом для ребенка будет приемная семья.
Стать приемными родителями – неплохой вариант для тех, кто не может найти работу и хочет заботиться о детях.
Что подразумевает собой понятие «приемная семья»? Кто может стать приемным родителем? С этим и другими вопросами я обратилась к главному специалисту отдела образования, спорта и туризма Октябрьского райисполкома Людмиле Шуст.
— Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, желающие взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, именуются приемными родителями, ребенок передаваемый на воспитание приемным родителям, именуется приемным ребенком, а такая семья – приемной семьей.
— Что дает детям помещение в приемную семью?
— Для детей, утративших родные семьи, помещение в приемные семьи – это возможность:
— реализовать свое право на воспитание в семье независимо от возраста, состояния здоровья, наличия негативного жизненного опыта, отклонений в развитии, поведении и правового статуса;
— получить шанс на возвращение в родную семью: приемные родители профессионально работают над укреплением связей детей с их родителями, помогают родителям детей восстановиться в родительских правах и растить детей в родной семье;
— не утрачивать родственные связи и возможность расти и общаться с родными братьями и сестрами (детям из многодетных семей подыскивается приемная семья, чтобы не разлучать братьев и сестер);
— жить и воспитываться в своем городе, районе (где живут его родители), продолжать посещать тот же детский сад, школу;
— общаться с биологическими родителями и близкими родственниками (бабушками, дедушками), если это не противоречит интересам детей;
— успешнее социализироваться в обществе;
— быть усыновленными (при наличии правового статуса);
— получить своевременную защиту своих прав и законных интересов.
— Кто может стать приемным родителем?
— Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
— лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
— лиц, в судебном порядке лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах;
— лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на них законом;
— бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
— лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и обязанности по воспитанию ребенка;
— лиц, дети которых признавались нуждающимися в государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
Приемными родителями не могут быть близкие родственники детей – братья, сестры, дед, бабка.
— Сколько детей может быть в приемной семье?
— На воспитание в приемную семью передается от одного до четырех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом детей, над которыми установлена опека (попечительство) одним из супругов.
— Куда должны обращаться лица, желающие взять на воспитание приемного ребенка?
— Лица, желающие взять ребенка на воспитание в приемную семью, обращаются в отдел образования, спорта и туризма Октябрьского райисполкома (кабинет №324 или по телефону 5-12-10) либо в ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр» (д. Гать или по телефону 3- 14-91).
— Какие документы должны предоставить лица, желающие взять на воспитание приемного ребенка?
— Лица, желающие взять детей на воспитание в приемную семью, подают в отдел образования, спорта и туризма райисполкома заявление с просьбой об образовании приемной семьи.
К заявлению должны быть приложены:
— справка с места работы с указанием занимаемой должности или выполняемой работы и размера заработной платы;
— документ, подтверждающий наличие жилья у лица, желающего взять ребенка в приемную семью (копия лицевого счета с места жительства для нанимателей жилого помещения государственного жилищного фонда, либо документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение);
— копия свидетельства о заключении брака (если состоят в браке);
— медицинская справка установленной формы о состоянии здоровья лица, желающего взять ребенка на воспитание в приемную семью;
— согласие других совершеннолетних членов семьи лица, обратившегося с заявлением об образовании приемной семьи.
Лицо, обращающееся по вопросу образования приемной семьи, должно предъявить паспорт.
-Правда ли, что для создания приемной семьи надо пройти специальную подготовку, в чем она заключается?
— Да, действительно, необходимо пройти обучающие курсы, направленные на формирование компетенций в решении вопросов защиты прав и законных интересов детей, передаваемых на воспитание в приемную семью, на базе ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр». Освоение образовательной программы обучающих курсов является обязательным условием для рассмотрения органом опеки вопроса о передаче детей на воспитание в приемную семью.
Пока родители проходят обучающие курсы, отдел образования, спорта и туризма запросит из компетентных органов сведения, характеризующие правоспособность быть приемными родителями (запросы направляются в управление внутренних дел, суд), специалисты обследуют условия жизни, изучат личностные особенности, уклад и традиции семьи, межличностные взаимоотношения в семье, оценят готовность всех членов семьи удовлетворить основные жизненные потребности детей, что отразят в акте обследования условий жизни кандидатов в приемные родители.
— Какие дети передаются на воспитание в приемные семьи?
— На воспитание в приемную семью передаются дети, оставшиеся без попечения родителей:
— дети, родители которых умерли;
— дети, родители которых неизвестны;
— дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими, осуждены, находятся под следствием;
— дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично осуществлять их воспитание и содержание.
— Учитывается ли мнение ребенка при передаче его в приемную семью?
— Передача ребенка в приемную семью осуществляется с учетом его мнения. Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется с его согласия.
— Имеет ли ребенок, воспитывающийся в приемной семье, право на общение с родителями?
— Ребенок, воспитывающийся в приемной семье, имеет право на общение с родителями, другими родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает его интересам. Приемный родитель обязан готовить ребенка к общению с родителями и другими родственниками и обеспечивать это общение.
Приемные родители могут обратиться в отдел образования, спорта и туризма с заявлением об ограничении общения приемного ребенка с родителями и другими родственниками в случаях, когда такое общение не соответствует его интересам.
— Как долго дети могут находиться в приемной семье?
— Ребенок в приемной семье может находиться до поступления в учебное заведение на полное государственное обеспечение. При желании родителей приемный ребенок может быть ими усыновлен, взят под опеку (попечительство).
— Какую финансовую помощь получают приемные родители?
— Один из родителей принимается на работу в отдел образования, спорта и туризма на должность приемного родителя (возможно совмещение этой должности с другой работой), выплачивается заработная плата. Приемному родителю зачисляется в трудовой стаж время работы в этой должности. Согласно с трудовым законодательством он имеет право на оплачиваемый отпуск, премии, пособия.
На содержание приемного ребенка приемной семье ежемесячно выплачиваются средства на питание, приобретение одежды, обуви и личного инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг.
Между приемными родителями и приемными детьми не возникает ни жилищных, ни алиментных обязательств.
— Какую поддержку могут получить приемные родители?
— Приемная семья является объектами постоянного психолого-педагогического сопровождения со стороны работников школ и дошкольных учреждений, которые посещают дети-воспитанники семьи, специалистов ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр», отдела образования, спорта и туризма. Приемные родители, как педагогические работники, ведут документацию, посещают методические объединения и иные мероприятия, организуемые отделом для повышения компетентности и квалификации работников, совместно со специалистами составляют и реализуют План развития семьи. Получить помощь по самым разным вопросам, связанным с воспитанием детей или выполнением должностных обязанностей, приемный родитель может в отделе образования, спорта и туризма, социально-педагогическом центре, в учреждении образования, которое посещают воспитанники приемной семьи.
В приемной, так же, как и в любой другой семье, дети окружены заботой и любовью, родители стараются уделить каждому ребенку должное внимание, делят с ними радости и горести, помогают преодолеть трудности, возникающие на их жизненном пути.
Подготовила Оксана Борсук.
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Может ли кто-то заменить маму? Этот вопрос для кого-то покажется странным, но, тем не менее, он иногда возникает. Однако для людей, работающих непосредственно с...
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