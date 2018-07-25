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Приемная семья – измени одну жизнь

26.07.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Приемная семья – измени одну жизнь

Может ли кто-то заменить маму? Этот вопрос для кого-то покажется странным, но, тем не менее, он иногда возникает. Однако для людей, работающих непосредственно с детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, он не покажется таковым.

К сожалению, не все семьи становятся надежной опорой для ребенка. Иногда случается так, что родные люди оказываются не способными обеспечить ему полноценное развитие и воспитание. В таком случае лучшим вариантом для ребенка будет приемная семья.

Стать приемными родителями – неплохой вариант для тех, кто не может найти работу и хочет заботиться о детях.

Что подразумевает собой понятие «приемная семья»? Кто может стать приемным родителем? С этим и другими вопросами я обратилась к главному специалисту отдела образования, спорта и туризма Октябрьского райисполкома Людмиле Шуст.

    — Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, желающие взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, именуются приемными родителями, ребенок передаваемый на воспитание приемным родителям, именуется приемным ребенком, а такая семья – приемной семьей.

Что дает детям помещение в приемную семью?

— Для детей, утративших родные семьи, помещение в приемные семьи – это возможность:

— реализовать свое право на воспитание в семье независимо от возраста, состояния здоровья, наличия негативного жизненного опыта, отклонений в развитии, поведении и правового статуса;

— получить шанс на возвращение в родную семью: приемные родители профессионально работают над укреплением связей детей с их родителями, помогают родителям детей восстановиться в родительских правах и растить детей в родной семье;

— не утрачивать родственные связи и возможность расти и общаться с родными братьями и сестрами (детям из многодетных семей подыскивается приемная семья, чтобы не разлучать братьев и сестер);

— жить и воспитываться в своем городе, районе (где живут его родители), продолжать посещать тот же детский сад, школу;

— общаться с биологическими родителями и близкими родственниками (бабушками, дедушками), если это не противоречит интересам детей;

— успешнее социализироваться в обществе;

— быть усыновленными (при наличии правового статуса);

        — получить своевременную защиту своих прав и законных интересов.

— Кто может стать приемным родителем?

— Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

— лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

— лиц, в судебном порядке лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах;

— лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на них законом;

— бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

— лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и обязанности по воспитанию ребенка;

— лиц, дети которых признавались нуждающимися в государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Приемными родителями не могут быть близкие родственники детей – братья, сестры, дед, бабка.

— Сколько детей может быть в приемной семье?

— На воспитание в приемную семью передается от одного до четырех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом детей, над которыми установлена опека (попечительство) одним из супругов.

— Куда должны обращаться лица, желающие взять на воспитание приемного ребенка?

— Лица, желающие взять ребенка на воспитание в приемную семью, обращаются в отдел образования, спорта и туризма Октябрьского райисполкома (кабинет №324 или по телефону 5-12-10) либо в ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр» (д. Гать или по телефону 3- 14-91).

— Какие документы должны предоставить лица, желающие взять на воспитание приемного ребенка?

— Лица, желающие взять детей на воспитание в приемную семью, подают в отдел образования, спорта и туризма райисполкома заявление с просьбой об образовании приемной семьи.

К заявлению должны быть приложены:

— справка с места работы с указанием занимаемой должности или выполняемой работы и размера заработной платы;

— документ, подтверждающий наличие жилья у лица, желающего взять ребенка в приемную семью (копия лицевого счета с места жительства для нанимателей жилого помещения государственного жилищного фонда, либо документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение);

— копия свидетельства о заключении брака (если состоят в браке);

— медицинская справка установленной формы о состоянии здоровья лица, желающего взять ребенка на воспитание в приемную семью;

— согласие других совершеннолетних членов семьи лица, обратившегося с заявлением об образовании приемной семьи.

Лицо, обращающееся по вопросу образования приемной семьи, должно предъявить паспорт.

-Правда ли, что для создания приемной семьи надо пройти специальную подготовку, в чем она заключается?

— Да, действительно, необходимо пройти обучающие курсы, направленные на формирование компетенций в решении вопросов защиты прав и законных интересов детей, передаваемых на воспитание в приемную семью, на базе ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр». Освоение образовательной программы обучающих курсов является обязательным условием для рассмотрения органом опеки вопроса о передаче детей на воспитание в приемную семью.

Пока родители проходят обучающие курсы, отдел образования, спорта и туризма запросит из компетентных органов сведения, характеризующие   правоспособность быть приемными родителями (запросы направляются в управление внутренних дел, суд), специалисты обследуют условия жизни, изучат личностные особенности, уклад и традиции семьи, межличностные взаимоотношения в семье, оценят готовность всех членов семьи удовлетворить основные жизненные потребности детей, что отразят в акте обследования условий жизни кандидатов в приемные родители.

— Какие дети передаются на воспитание в приемные семьи?

— На воспитание в приемную семью передаются дети, оставшиеся без попечения родителей:

— дети, родители которых умерли;

— дети, родители которых неизвестны;

— дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими, осуждены, находятся под следствием;

— дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично осуществлять их воспитание и содержание.

— Учитывается ли мнение ребенка при передаче его в приемную семью?

— Передача ребенка в приемную семью осуществляется с учетом его мнения. Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется с его согласия.

— Имеет ли ребенок, воспитывающийся в приемной семье, право на общение с родителями?

 — Ребенок, воспитывающийся в приемной семье, имеет право на общение с родителями, другими родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает его интересам. Приемный родитель обязан готовить ребенка к общению с родителями и другими родственниками и обеспечивать это общение.

   Приемные родители могут обратиться в отдел образования, спорта и туризма  с заявлением об ограничении общения приемного ребенка с родителями и другими родственниками в случаях, когда такое общение не соответствует его интересам.

— Как долго дети могут находиться в приемной семье?

— Ребенок в приемной семье может находиться до поступления в учебное заведение на полное государственное обеспечение. При желании родителей приемный ребенок может быть ими усыновлен, взят под опеку (попечительство).

— Какую финансовую помощь получают приемные родители?

— Один из родителей принимается на работу в отдел образования, спорта и туризма на должность приемного родителя (возможно совмещение этой должности с другой работой), выплачивается заработная плата. Приемному родителю зачисляется в трудовой стаж время работы в этой должности. Согласно с трудовым законодательством он имеет право на оплачиваемый отпуск, премии, пособия.

На содержание приемного ребенка приемной семье ежемесячно выплачиваются средства на питание, приобретение одежды, обуви и личного инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг.

Между приемными родителями и приемными детьми не возникает ни жилищных, ни алиментных обязательств.

— Какую поддержку могут получить приемные родители?

— Приемная семья является объектами постоянного психолого-педагогического сопровождения со стороны работников школ и дошкольных учреждений, которые посещают дети-воспитанники семьи, специалистов ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр», отдела образования, спорта и туризма. Приемные родители, как педагогические работники, ведут документацию, посещают методические объединения и иные мероприятия, организуемые отделом для повышения компетентности и квалификации работников, совместно со специалистами составляют и реализуют План развития семьи. Получить помощь по самым разным вопросам, связанным с воспитанием детей или выполнением должностных обязанностей, приемный родитель может в отделе образования, спорта и туризма, социально-педагогическом центре, в учреждении образования, которое посещают воспитанники приемной семьи.

 В приемной, так же, как и в любой другой семье, дети окружены заботой и любовью, родители стараются уделить каждому ребенку должное внимание, делят с ними радости и горести, помогают преодолеть трудности, возникающие на их жизненном пути.

Подготовила Оксана Борсук.

 
 
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Может ли кто-то заменить маму? Этот вопрос для кого-то покажется странным, но, тем не менее, он иногда возникает. Однако для людей, работающих непосредственно с...
 
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