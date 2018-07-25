Оптоволокно – в каждый дом





С июня в многоквартирных домах жилого фонда г.п. Октябрьский проводится модернизация медных телефонных сетей связи на оптоволоконные. Делается это для того, чтобы к каждому абоненту пришла поистине революционная технология GPON – пассивная оптическая сеть, а вместе с ней кардинально иной уровень качества телефонной связи, высокоскоростной интернет byfly, интерактивное и «умное» телевидение нового поколения ZALA, целый ряд дополнительных сервисов – и это все по одному оптическому кабелю.

Работы по демонтажу продлятся до сентября нынешнего года. К 2020-2021 году планируется плановая замена телефонных сетей во всех домах.

Оксана Борсук.