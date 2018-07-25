﻿ Оптоволокно – в каждый дом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оптоволокно – в каждый дом

26.07.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
Размер текста:
A
A
A

Оптоволокно – в каждый дом

С июня в многоквартирных домах жилого фонда г.п. Октябрьский проводится модернизация медных телефонных сетей связи на оптоволоконные. Делается это для того, чтобы к каждому абоненту пришла поистине революционная технология GPON – пассивная оптическая сеть, а вместе с ней кардинально иной уровень качества телефонной связи, высокоскоростной интернет byfly, интерактивное и «умное» телевидение нового поколения ZALA, целый ряд дополнительных сервисов – и это все по одному оптическому кабелю.

Работы по демонтажу продлятся до сентября нынешнего года. К 2020-2021 году планируется плановая замена телефонных сетей во всех домах.

Оксана Борсук.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С июня в многоквартирных домах жилого фонда г.п. Октябрьский проводится модернизация медных телефонных сетей связи на оптоволоконные. Делается это для того, чтобы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью семьи из четырех человек в ДТП в Каменецком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика