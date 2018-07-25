В Чечерской райбольнице прошла первая гинекологическая лапароскопическая операция

В районе прошла первая гинекологическая операция по внематочной беременности с применением лапароскопического прибора, которую провели заведующая гинекологическим отделением Елена Жлобо и главврач райбольницы Андрей Табаньков.



О такой возможности, как проведение щадящего хирургического вмешательства, газета уже сообщала в ноябре прошлого года. Тогда впервые Андрей Анатольевич и хирург Николай Малолетников оперировали больного, удалив желчный пузырь без полосного разреза. Всего два-три прокола новым технологическим оборудованием способствует снижению травм тканям и органам пациента. Это здорово! Теперь лапароскопия доступна и для использования в гинекологии. Сейчас, как рассказала Елена Валерьевна, при помощи прибора появился шанс оперировать пациентов, у которых будут выявлены апоплексии или разрывы кист яичников, внематочная беременность и др. Также женщины в возрасте свыше 35 лет могут сделать хирургическую стерилизацию и таким образом прекратить свою репродуктивную функцию. И на проведение этой процедуры уже изъявили желание две чечерянки, а еще в плане удаление параовариальных кист. Такое доступное современное средство по оказанию медицинских услуг и лечению больных – гордость для нашего района и значительное достижение в сфере здравоохранения.

Валентина ПРАНКЕВИЧ.

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