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В Чечерской райбольнице прошла первая гинекологическая лапароскопическая операция
26.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
В районе прошла первая гинекологическая операция по внематочной беременности с применением лапароскопического прибора, которую провели заведующая гинекологическим отделением Елена Жлобо и главврач райбольницы Андрей Табаньков.
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В районе прошла первая гинекологическая операция по внематочной беременности с применением лапароскопического прибора, которую провели заведующая...
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