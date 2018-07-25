На Чечерщине прошел очередной День Совета

На этот раз оторская территория стала площадкой для проведения традиционного Дня Совета. Положение дел оценивали председатель райсовета депутатов Сергей Малюков и депутатский корпус, руководители сельхозпредприятий и закрепленные по благоустройству организации, представители силовых структур. В график посещения населенных пунктов, которых всего по Совету 18 с численностью более тысячи проживающих, были внесены деревни Глубочица, Новозахарполье, Октябрь, Дворец, Турщевичи и другие. Со всеми гражданами ведется планомерная и целенаправленная работа по наведению на земле санитарного порядка. И минувшее выездное мероприятие это доказало. Люди ухаживают за личными подворьями, выращивают цветы и благоустраивают прилегающие к дому территории малыми архитектурными формами. Председатель сельсовета Татьяна Новак отметила понимание и сознательность людей в этом вопросе, особенно оторских сельчан, осуществивших самым активным образом покраску фасадов и изгородей, замену ограждений, своевременный подкос растительности. А также поблагодарила за личный вклад и заинтересованность, материальную поддержку директора ОАО «Отор» Татьяну Струк. Положительную оценку получили и ответственные за чистоту, закрепленные за Советом городские организации. Особый акцент был сделан на участие со стороны начальника района электрических сетей Юрия Гулевича и его коллектива. Силами энергетиков проводится удаление растительности со свободных неиспользуемых земельных участков, ремонты изгородей, обрезка деревьев, замена ламп уличного освещения на энергосберегающие и др. Юрий Валерьевич, сам являясь народным избранником, понимает и глубоко проникается проблемными вопросами села, способствуя их положительному разрешению.
– Вся работа по благоустройству населенных пунктов ведется согласно годовому плану мероприятий Совета и организаций, учреждений, расположенных на подведомственной территории, – поясняет Татьяна Новак. – Хотелось бы отметить небезразличие городских и Оторской школ, райисполкома, лицея и др. Факт их стараний – налицо. Отрадно еще, что ранее реализованная местная инициатива позволила дополнительно внедрить систему раздельного сбора ТБО. И как итог – в течение года фактически отсутствуют несанкционированные свалки, что позволяет сэкономить людские и денежные ресурсы на их ликвидацию. Кроме того, очень действенна такая мера как сокращение количества пустующих и ветхих домов – за текущий период захоронено восемь. В настоящее время продолжается сбор документов и подача заявления в суд о признании пустующего домовладения бесхозяйным и дальнейшее принятие решения о его использовании либо сносе. Все освободившиеся земли вводятся в основном в севооборот сельхозпредприятием, выделялись для ЛПХ или под новое строительство. Много прилагается усилий на перспективу развития сельской территории. Одна из позиций – строительство жилья для многодетных семей. Уже один дом готовится к скорейшему новоселью. Планируется до конца года оформить проектно-сметную документацию на возведение еще двух, а в июле поступило также три аналогичных заявления. На территории сельсовета имеются все предпосылки для развития агротуризма. В д.Турищевичи населению оказывают услуги три агроусадьбы. В ближайшее время намерены разрезать красную ленточку еще две с большим спектром услуг и удобств.
На подведении итогов в своем выступлении Татьяна Семеновна затронула тему социального иждивенчества. Неработающих на начало года здесь насчитывалось 85 человек, из которых 28 – длительное время не проживающие на указанной территории. В течение 2018 года в центр занятости обратилось 23 гражданина, трудоустроено 13.
Со стороны председателя райсовета в адрес Татьяны Новак поступило всего два замечания – обустройство малой архитектурной формы в виде камня в Новозахарполье и привлечение собственников к обкосу неиспользуемых земельных участков. Отдельные поручения переадресованы обслуживающим организациям. В ходе встречи присутствующие познакомились с временно исполняющим обязанности по должности начальника РОВД Владимиром Бухавцовым, который заострил внимание на соблюдении жителями края правил проживания, дорожного движения и т.п. Владимир Васильевич обратился к участникам мероприятия оказать поддержку и содействие в решении вопросов профилактики правонарушений и преступлений. Валентина ПРАНКЕВИЧ.