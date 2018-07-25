На Чечерщине прошел очередной День Совета

На этот раз оторская территория стала площадкой для проведения традиционного Дня Совета. Положение дел оценивали председатель райсовета депутатов Сергей Малюков и депутатский корпус, руководители сельхозпредприятий и закрепленные по благоустройству организации, представители силовых структур.



В график посещения населенных пунктов, которых всего по Совету 18 с численностью более тысячи проживающих, были внесены деревни Глубочица, Новозахарполье, Октябрь, Дворец, Турщевичи и другие. Со всеми гражданами ведется планомерная и целенаправленная работа по наведению на земле санитарного порядка. И минувшее выездное мероприятие это доказало. Люди ухаживают за личными подворьями, выращивают цветы и благоустраивают прилегающие к дому территории малыми архитектурными формами. Председатель сельсовета Татьяна Новак отметила понимание и сознательность людей в этом вопросе, особенно оторских сельчан, осуществивших самым активным образом покраску фасадов и изгородей, замену ограждений, своевременный подкос растительности. А также поблагодарила за личный вклад и заинтересованность, материальную поддержку директора ОАО «Отор» Татьяну Струк. Положительную оценку получили и ответственные за чистоту, закрепленные за Советом городские организации. Особый акцент был сделан на участие со стороны начальника района электрических сетей Юрия Гулевича и его коллектива. Силами энергетиков проводится удаление растительности со свободных неиспользуемых земельных участков, ремонты изгородей, обрезка деревьев, замена ламп уличного освещения на энергосберегающие и др. Юрий Валерьевич, сам являясь народным избранником, понимает и глубоко проникается проблемными вопросами села, способствуя их положительному разрешению.

– Вся работа по благоустройству населенных пунктов ведется согласно годовому плану мероприятий Совета и организаций, учреждений, расположенных на подведомственной территории, – поясняет Татьяна Новак. – Хотелось бы отметить небезразличие городских и Оторской школ, райисполкома, лицея и др. Факт их стараний – налицо. Отрадно еще, что ранее реализованная местная инициатива позволила дополнительно внедрить систему раздельного сбора ТБО. И как итог – в течение года фактически отсутствуют несанкционированные свалки, что позволяет сэкономить людские и денежные ресурсы на их ликвидацию. Кроме того, очень действенна такая мера как сокращение количества пустующих и ветхих домов – за текущий период захоронено восемь. В настоящее время продолжается сбор документов и подача заявления в суд о признании пустующего домовладения бесхозяйным и дальнейшее принятие решения о его использовании либо сносе. Все освободившиеся земли вводятся в основном в севооборот сельхозпредприятием, выделялись для ЛПХ или под новое строительство. Много прилагается усилий на перспективу развития сельской территории. Одна из позиций – строительство жилья для многодетных семей. Уже один дом готовится к скорейшему новоселью. Планируется до конца года оформить проектно-сметную документацию на возведение еще двух, а в июле поступило также три аналогичных заявления. На территории сельсовета имеются все предпосылки для развития агротуризма. В д.Турищевичи населению оказывают услуги три агроусадьбы. В ближайшее время намерены разрезать красную ленточку еще две с большим спектром услуг и удобств.

На подведении итогов в своем выступлении Татьяна Семеновна затронула тему социального иждивенчества. Неработающих на начало года здесь насчитывалось 85 человек, из которых 28 – длительное время не проживающие на указанной территории. В течение 2018 года в центр занятости обратилось 23 гражданина, трудоустроено 13.

Со стороны председателя райсовета в адрес Татьяны Новак поступило всего два замечания – обустройство малой архитектурной формы в виде камня в Новозахарполье и привлечение собственников к обкосу неиспользуемых земельных участков. Отдельные поручения переадресованы обслуживающим организациям. В ходе встречи присутствующие познакомились с временно исполняющим обязанности по должности начальника РОВД Владимиром Бухавцовым, который заострил внимание на соблюдении жителями края правил проживания, дорожного движения и т.п. Владимир Васильевич обратился к участникам мероприятия оказать поддержку и содействие в решении вопросов профилактики правонарушений и преступлений.

Валентина ПРАНКЕВИЧ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Чечерщине прошел очередной День Совета На этот раз оторская территория стала площадкой для проведения традиционного Дня Совета. Положение дел оценивали председатель райсовета депутатов Сергей...