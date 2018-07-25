Чечерянка отмечает 30-летний юбилей работы в банковской сфере

В районе, наверное, каждый второй знает или хотя бы раз обращался к специалисту по оказанию розничных банковских услуг 1 категории ЦБУ № 327 филиала №300 Валентине Бижуновой.



Ее приветливая улыбка на привлекательном лице в кассовом окошке «Беларусбанка» – картина привычная, ежедневная. Ведь ни много ни мало, а ровно 30 лет Валентина Алексеевна неукоснительно занимается обслуживанием клиентов. После окончания в 1988-м могилевского СПТУ-70 отделения банковского дела, получив специальность контролера-кассира, чечерянка вошла в профессию в качестве старшего кассира чечерского сберегательного банка. Уровень квалификации повышала затем в учетно-кредитном техникуме г.Пинска. И все эти годы – с людьми, на операционно-кассовой работе. Многие жители края предпочитают обслуживаться именно у Валентины Алексеевны. И не потому, что она старожил в коллективе и обладает богатым опытом, навыками и профессиональным мастерством. Этой женщине присущи еще и самые положительные человеческие данные: такт, обходительность, пунктуальность, участие и простое женское обаяние.

Высокая работоспособность и ответственный подход к порученному, образцовое выполнение должностных обязанностей своего сотрудника по достоинству оценивает и руководство ЦБУ. Директор Елена Ганжина дала самую положительную характеристику труда Валентины Бижуновой, отметив, что специалист по оказанию розничных банковских услуг не раз поощрялась почетными грамотами, благодарностями и премиями за показательный уровень работы и мастерство, а также ее имя было занесено на Доску почета центра банковских услуг.

Надо сказать, что верность делу – не единственное завидное достоинство этой женщины. Валентина Алексеевна отличный друг и товарищ, с которым можно разделить минуты отчаяния и поделиться радостью, попросить совета и просто пообщаться, снять внутренее напряжение и тревогу.

Еще она и прекрасная мать, воспитавшая двоих детей, любящаяи заботливая бабушка. В юбилейный день ее профессиональной деятельности родные присоединились к поздравлениям, пожелав дорогому человеку долгих лет жизни, личного счастья и плодотворного труда.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чечерянка отмечает 30-летний юбилей работы в банковской сфере В районе, наверное, каждый второй знает или хотя бы раз обращался к специалисту по оказанию розничных банковских услуг 1 категории ЦБУ № 327 филиала №300 Валентине...