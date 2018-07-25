Уже почти подходят к концу веселые летние каникулы, родителям пора подумать о том, как отправить детей в школу, во что одеть и обуть своих чадо.



И традиционно территориальный центр социального обслуживания населения в преддверии 1 сентября проводит акцию «Собери ранец» для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Помочь нуждающимся может каждый, кто обладает милосердием, состраданием, высокой гражданской позицией. Письменные принадлежности предлагается доставить ТЦСОН по адресу: г. Чечерск, ул. Интернациональная, д. 56 «б», тел. 7-75-50. А денежные средства можно перечислить на расчетный счет BY36 AKBB 3642 0623 1079 2300 0000 в ЦБУ № 327 филиала № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Отдел образования, спорта и туризма райисполкома также призывает принять участие и оказать помощь в приобретении школьного портфеля и принадлежностей для первоклашек, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также другим детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

Сбор школьных принадлежностей осуществляется в социально-педагогическом центре по адресу: г. Чечерск, ул. Пролетарская,12. За дополнительной информацией обращаться по тел. 3-17-63 (сектор охраны детства), 3-12-97 (социально-педагогический центр).

Не оставайтесь в стороне, проявите доброту и участие в благом полезном деле.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стартовала акция «Соберем портфель певокласснику» Уже почти подходят к концу веселые летние каникулы, родителям пора подумать о том, как отправить детей в школу, во что одеть и обуть своих чадо. И традиционно...