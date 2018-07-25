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Стартовала акция «Соберем портфель певокласснику»
26.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Уже почти подходят к концу веселые летние каникулы, родителям пора подумать о том, как отправить детей в школу, во что одеть и обуть своих чадо.
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Уже почти подходят к концу веселые летние каникулы, родителям пора подумать о том, как отправить детей в школу, во что одеть и обуть своих чадо. И традиционно...
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