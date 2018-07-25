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Лучшие на уборке зерновых и рапса в Чечерском районе

26.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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По состоянию на 25 июля определены лучшие работники аграрной отрасли района.

Лучшие на уборке зерновых и рапса в Чечерском районе
Так, по намолоту среди экипажей максимальных показателей достигли труженики сельхозпредприятия «Отор». В авангарде экипаж Сергея Миненкова и Александра Игнатенко, на счету которых порядка 260 тонн зерновых и рапса на площади 92, 6 гектара. Силами Сергея Росликова и Александра Лаппо в общей сложности намолочено 208 тонн, в том числе 180 – рапса. На третьем месте механизаторы Андрей Бураков и Дмитрий Михайлов, которые добавили в закрома хозяйства еще практически 192 тонны.
Среди молодежных экипажей хороших результатов достигли комбайнеры Алексей Нарушев из ОАО «Звезда». Его стараниями намолочено 90 с лишним тонн зерновых и рапса на площади в 81 гектар. За Алексеем Хомченко, что трудится в мотневичском хозяйстве – 59. Оторские аграрии Денис Гончаров и Игорь Колесный пополнили общие запасы 25 с небольшим тоннами отмеченных культур.

На отвозке зерна отличились Александр Усов, Сергей Хрусталев и Петр Михайлов из оторского сельхозпредприятия, которыми перевезено 208, 185 и 115 тонн соответственно. Из числа молодых водителей больше всех преуспели в этом деле Александр Ткаченко (ОАО «Отор») – его стараниями перевезено свыше 351 тонны зерновых и рапса, а также Юрий Приходько (ОАО «Звезда») – 49,2.

Не теряют времени и те, кто занят на сушильных агрегатах. Тружениками открытого акционерного общества «Отор» Николаем Горбачевым, Дмитрием Седовым, Михаилом Черненковым и Дмитрием Дробышевским высушено свыше 195 тонн зерновых культур.

 
 
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По состоянию на 25 июля определены лучшие работники аграрной отрасли района. Так, по намолоту среди экипажей максимальных показателей достигли труженики...
 
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