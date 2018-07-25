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Лучшие на уборке зерновых и рапса в Чечерском районе
26.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
По состоянию на 25 июля определены лучшие работники аграрной отрасли района.
На отвозке зерна отличились Александр Усов, Сергей Хрусталев и Петр Михайлов из оторского сельхозпредприятия, которыми перевезено 208, 185 и 115 тонн соответственно. Из числа молодых водителей больше всех преуспели в этом деле Александр Ткаченко (ОАО «Отор») – его стараниями перевезено свыше 351 тонны зерновых и рапса, а также Юрий Приходько (ОАО «Звезда») – 49,2.
Не теряют времени и те, кто занят на сушильных агрегатах. Тружениками открытого акционерного общества «Отор» Николаем Горбачевым, Дмитрием Седовым, Михаилом Черненковым и Дмитрием Дробышевским высушено свыше 195 тонн зерновых культур.
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По состоянию на 25 июля определены лучшие работники аграрной отрасли района. Так, по намолоту среди экипажей максимальных показателей достигли труженики...
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