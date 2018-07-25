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Акцию «В школу с полным рюкзаком!» проводит социально-педагогический центр Кировского района

26.07.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Акцию «В школу с полным рюкзаком!» проводит социально-педагогический центр Кировского района

Социально-педагогический центр объявляет акцию «В школу с полным рюкзаком!». Об этом сообщила его директор Ирина ЛЕБЕДЕВА.

Помните, как в детстве мы все готовились к новому учебному году? Как расстегивали и снова застегивали рюкзачки, как крутились перед зеркалом в новеньких платьях и костюмах, с какой любовью раскладывали по пеналу блестящие яркие ручки и надевали на тетради новенькие обложки?

Однако, есть семьи, в которых дети не могут получить всего этого. Чтобы помочь родителям, чьи дети признаны находящимися в социально опасном положении, снарядить школьников, а школьникам — с удовольствием начать учиться в новом учебном году ежегодно перед 1 сентября наш социально-педагогический центр объявляем акцию «В школу с полным рюкзаком!».

Приглашаем всех небезразличных людей принять участие в акции и оказать поддержку семьям в подготовке детей к школе. Ребята нуждаются в канцелярских товарах, школьно-письменных принадлежностях, одежде и обуви, спортивной одежде и др.

Принести вещи можно в  ГУО «Социально-педагогический центр Кировского района» по адресу: г.Кировск, ул.Гагарина, 23.

Так же в рамках данной акции учреждения образования района организуют сбор канцелярских товаров, школьно-письменных принадлежностей, красок, карандашей, альбомов для рисования, наборов для детского творчества, цветной бумаги, цветного картона, пластилина, одежды и обуви, спортивного инвентаря по территориальности.

Акция проводится в период с 23 июля по 25 августа 2018 года.

Телефон для справок: (8 02237) 24-6-30.

 

 

 
 
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Социально-педагогический центр объявляет акцию «В школу с полным рюкзаком!». Об этом сообщила его директор Ирина ЛЕБЕДЕВА. Помните, как в детстве мы все...
 
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