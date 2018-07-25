За содеянное – к ответу! Состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Если верить суевериям, то пятница тринадцатого не очень удачный день, в который случаются разные истории. По заданию редакции районной газеты у меня этот день, 13 июля, выдался также необычным: я, студентка-практикантка из Могилевского университета, будущий журналист, отправилась на заседание комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома. Честно говоря, сразу вспомнила свои 16 лет. Сейчас я понимаю, что данная структура помогает в решении проблем молодых людей, даже в какой-то степени стоит на страже их интересов, а до этого думала совсем иначе.

Началось заседание под руководством заместителя председателя райисполкома Дмитрия Михайловича Зеневича с подведения итогов работы за первое полугодие 2018 года по профилактике правонарушений и преступлений, распространения пьянства и наркомании среди несовершеннолетних района. По данной теме выступил начальник ИДН Березовского РОВД Дмитрий Владимирович Лишко, который отметил, что в сравнении с первым полугодием прошлого года преступлений стало меньше, но меняется их характер: становится больше правонарушений в сфере электронных технологий. Например, один из недавних случаев. Школьник нашел чужую банковскую карточку, не зная ПИН-кода, пытался расплатиться в магазинах, но не получилось. Тогда парень нашел выход из положения: заказал все, чего душа пожелала, в интернет-магазине. И пока еще не ясно, по каким статьям последует наказание, но оно однозначно будет. Рассказывая об административных правонарушениях, Дмитрий Владимирович подчеркнул, что их число увеличилось. Больше, чем в прошлом году, зарегистрировано случаев продажи алкоголя несовершеннолетним и его распития. Но были в его докладе и позитивные итоги: «В девяти районах Брестской области отмечается рост подростковой преступности, а в Березовском районе идет снижение, – акцентировал начальник ИДН. – В целом ситуация контролируемая».

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Березовского райисполкома Ирина Федоровна Ярмошук порекомендовалауделить больше внимания и разработать комплекс мер по профилактике ст. 17.3. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях («Распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в состоянии опьянения»). После подведения итогов началось рассмотрение персональных дел.

Всего было рассмотрено 17 правонарушений, большинство из которых связано с нарушением ст. 17.13 ч. 1 КоАП («Неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища»). И причины нарушения у всех разные: ребята помладше твердили, что «загулялись» с друзьями и не следили за временем, а у тех, кто постарше, причина серьезнее – любовь. Здесь была одна романтическая история, которая чуть не обернулась штрафом в размере двух базовых величин. А ведь пятнадцатилетний житель Березы всего лишь хотел сделать приятный сюрприз своей девушке, которая живет в другом конце райцентра. Приехал он к своей любимой в гости с букетом цветов, но дома ее не застал. Ждал до позднего вечера, подруга так и не вернулась. Пришлось парню идти домой пешком, а тут как раз сотрудники РОВД встретили его на окраине города после 23.00 и подвезли домой. Комиссия вынесла предупреждение и посоветовала юноше до совершеннолетия выбирать девушек из близлежащих домов, чтобы не попадать больше в такие «влюбленные» ситуации. А ведь могли и штраф выписать, но это все-таки любовь. И если школьники, впервые нарушившие «комендантский час», отделались предупреждением, то учащимся Березовского государственного профессионального лицея строителей повезло меньше: им предстоит выплатить штрафы в размере двух и трех базовых величин за распитие алкогольных напитков. Штраф – это еще не самое неприятное для лицеистов, так как после заседания комиссии в учебное заведение отправится письмо, которое поставит под вопрос их дальнейшее обучение.

Были и рассмотрения дел о кражах, по одному из которых вынесено предупреждение, с учетом возврата похищенного велосипеда. Тринадцатилетний житель Березовского района взял без спроса чужой велосипед покататься и собирался его вернуть хозяйке, но проблема в том, что и у него этот велосипед похитили. Получается двойная кража, в которой школьник оказался и злоумышленником, и пострадавшим. Хотя больше всего пострадала его мать, ей теперь предстоит не один месяц выплачивать хозяйке стоимость велосипеда.

Всего за время рассмотрения персональных дел в пяти случаях были выписаны штрафы, в общей сумме на 18 базовых величин. И многих инцидентов можно было избежать, если бы родители уделяли больше внимания своим детям.

По итогам данного мероприятия я сделала такой вывод: за все упущения в воспитании детей родителей настигнет расплата – сначала измеряемая в базовых величинах, а затем, возможно, чем-то и более суровым.

Виктория МАЗЮК, студентка Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова.