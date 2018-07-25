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В канале Вилейско-Минской водной системы погибло несколько тысяч рыб

26.07.2018 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В канале Вилейско-Минской водной системы, недалеко от деревни Колодчино, 25 июля произошел массовый мор рыбы. Погибло несколько тысяч особей, пишет Kraj.by.

— О том, что по каналу плывет мертвая рыба, около 13.00 нам сообщили жители деревни Колодчино. На место происшествия выехали ветеринарная и санитарная службы, представители инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, сотрудники Следственного комитета. Мы сообщили об инциденте в райисполком. Причина гибели рыбы устанавливается, — рассказал начальник Мядельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Валерий Кленовский.

Он отметил, что независимые лаборатории разных ведомств взяли пробы воды и погибшей рыбы для исследования и установления причины мора.

Работники Вилейского водоканала остановили прокачку воды и выловили погибшую рыбу. Предварительное исследование показывает недостаток кислорода в воде. По одной из версий, это могло стать причиной мора.

 
 
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Предварительное исследование показывает недостаток кислорода в воде. По одной из версий, это могло стать причиной мора.
 
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