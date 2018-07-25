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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете на бюджетную форму обучения по специальности "журналистика (направление - веб-журналистика)" проходной балл составил 393, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На группу специальностей факультета журналистики по объединенному конкурсу зачислено 74 абитуриента, проходной балл составил 357. На отдельные специальности и направления проходные баллы составили: "журналистика (направление - аудиовизуальная)" - 392; "журналистика (направление - печатные СМИ)" - 368; "журналистика международная" - 366; "журналистика (направление - менеджмент средств массовой информации)" - 384. На специальность "литературная работа" проходной балл составил 357.

В Белгосуниверситете 26 июля также состоялось зачисление на дневную и заочную бюджетную формы обучения на исторический, филологический факультеты, а также факультет социокультурных коммуникаций. На дневную бюджетную форму обучения на группу специальностей исторического факультета по объединенному конкурсу зачислены 87 абитуриентов, проходной балл составил 289. На специальность "культурология" факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) приняты 16 абитуриентов при проходном балле 293. На специальность "современные иностранные языки" ФСК зачислены 16 абитуриентов, один из них принят по целевому набору. На специальность "современные иностранные языки (направление - преподавание)" проходной балл составил 337, а на "современные иностранные языки (направление - перевод)" - 351. На группу специальностей по русской и славянской филологии филологического факультета по общему конкурсу зачислены 48 абитуриентов, проходной балл составил 249.-0-