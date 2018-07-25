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В Новополоцке построят духовный центр и церковь. Горожан приглашают на торжество

26.07.2018 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В Новополоцке начнут строить духовно-просветительский центр с храмом в честь Святого Архангела Михаила. Он будет находиться на улице Якуба Коласа, 50, по соседству с гостиницей «Нафтан».


Проект духовно-просветительского центра в Новополоцке

27 июля в 12.00 здесь состоится молебен, во время которого установят крест и первый камень на месте строительства будущего центра с храмом в честь Святого Архангела Михаила. Приход церкви приглашает всех горожан на праздник.

Как сообщает портал gorod214.by, будущая церковь вместит 250 человек. Над входом расположится звонница высотой 12,5 метра. Нижний этаж нового здания займет духовно-просветительский центр с помещениями для лекций и библиотекой.

Проект предусматривает автостоянку на 11 мест (3 из них будут для людей с ограниченными возможностями). Территорию собираются озеленить, сделать аллею.

Более 10 лет назад в Новополоцке начинали строить духовно-просветительский центр, но денег для завершения работ тогда не хватило. Начатую постройку пришлось разобрать. На этот раз к проекту подключился горисполком.

По словам заместителя председателя Новополоцкого гоисполкома Альберта Шакеля, финансировать проект будут всем миром: часть средств выделит приход, часть собрали во время субботников. Будут также использованы пожертвования прихожан.

 
 
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27 июля в 12.00 здесь состоится молебен, во время которого установят крест и первый камень на месте строительства будущего центра с храмом в честь Святого Архангела...
 
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