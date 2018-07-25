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В Новополоцке построят духовный центр и церковь. Горожан приглашают на торжество
26.07.2018 17:58 — Новости Общества | Tut.by
В Новополоцке начнут строить духовно-просветительский центр с храмом в честь Святого Архангела Михаила. Он будет находиться на улице Якуба Коласа, 50, по соседству с гостиницей «Нафтан».
27 июля в 12.00 здесь состоится молебен, во время которого установят крест и первый камень на месте строительства будущего центра с храмом в честь Святого Архангела Михаила. Приход церкви
Как
Проект предусматривает автостоянку на 11 мест (3 из них будут для людей с ограниченными возможностями). Территорию собираются озеленить, сделать аллею.
Более 10 лет назад в Новополоцке начинали строить духовно-просветительский центр, но денег для завершения работ тогда не хватило. Начатую постройку пришлось разобрать. На этот раз к проекту подключился горисполком.
По словам заместителя председателя Новополоцкого гоисполкома Альберта Шакеля, финансировать проект будут всем миром: часть средств выделит приход, часть собрали во время субботников. Будут также использованы пожертвования прихожан.
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27 июля в 12.00 здесь состоится молебен, во время которого установят крест и первый камень на месте строительства будущего центра с храмом в честь Святого Архангела...
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