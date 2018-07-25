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Дожди сменит жара до +32°C: оранжевый уровень объявлен на выходные в Беларуси

26.07.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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Дожди сменит жара до +32°C: оранжевый уровень объявлен на выходные в Беларуси

Этот июль в Беларуси выдался оранжевым – более 10 раз за последние две недели синоптики Гидромета объявляли штормовое предупреждение из-за сильных ливневых дождей и гроз, ставших причиной серьезных подтоплений во многих городах страны. И ближайшие выходные, 28 и 29 июля, не станут исключением – вновь объявлен оранжевый, но теперь уже из-за высоких температур до +32°C на большей части страны.

В пятницу, 27 июля, как сообщает Гидромет, днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы. Ночью +15…+20°С, днем до +25…+31°С.

В субботу, 28 июля, дождливая погода сохранится на всей территории страны. Ночью +15…+20°С, днем +26…+32°С.

В воскресенье, 29 июля, влияние на погоду в стране начнет оказывать скандинавский антициклон. Кратковременные дожди и грозы, в основном, ожидаются только по юго-западу. Ночью +15…+21°С, днем +27…+32°С.

В Пинске максимальная температура воздуха, по прогнозам, будет в воскресенье  29 июля — столбики термометров покажут до +31…+33°С. Днем ожидается переменная облачность, возможен дождь.

 
 
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Этот июль в Беларуси выдался оранжевым – более 10 раз за последние две недели синоптики Гидромета объявляли штормовое предупреждение из-за сильных ливневых дождей...
 
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