Дожди сменит жара до +32°C: оранжевый уровень объявлен на выходные в Беларуси

Этот июль в Беларуси выдался оранжевым – более 10 раз за последние две недели синоптики Гидромета объявляли штормовое предупреждение из-за сильных ливневых дождей и гроз, ставших причиной с ерьезных подтоплений во многих городах страны . И ближайшие выходные, 28 и 29 июля, не станут исключением – вновь объявлен оранжевый, но теперь уже из-за высоких температур до +32°C на большей части страны.

В пятницу, 27 июля, как сообщает Гидромет, днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы. Ночью +15…+20°С, днем до +25…+31°С.

В субботу, 28 июля, дождливая погода сохранится на всей территории страны. Ночью +15…+20°С, днем +26…+32°С.

В воскресенье, 29 июля, влияние на погоду в стране начнет оказывать скандинавский антициклон. Кратковременные дожди и грозы, в основном, ожидаются только по юго-западу. Ночью +15…+21°С, днем +27…+32°С.

В Пинске максимальная температура воздуха, по прогнозам, будет в воскресенье 29 июля — столбики термометров покажут до +31…+33°С. Днем ожидается переменная облачность, возможен дождь.