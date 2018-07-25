Лукашенко: вопрос повышения зарплат госслужащих решен раз и навсегда

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, проводя 26.07.2018 совещание, посвященное совершенствованию работы госслужащих, заявил, что вопрос повышения их зарплат раз и навсегда решен.

На совещании у главы государства его участниками было предложено проведение ряда мер, которые должны улучшить эффективность работы государственного аппарата.

Президент поинтересовался – как предложенные меры смогут помочь в повышении эффективности чиновников и решении вопросов финансовой составляющей госслужбы. Он также сказал, что бы больше даже не поднимали вопрос о повышении зарплат и денежных довольствий государственным служащим, поскольку он уже решен раз и навсегда.

Стоит напомнить, что в начале минувшего года А. Лукашенко высказался о зарплатах чиновников, потребовав, чтобы их повышение проводилось только при сокращениях аппарата. За прошедшее с того момента время в Беларуси количество государственных служащих сократилось на четверть.