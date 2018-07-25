ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: вопрос повышения зарплат госслужащих решен раз и навсегда

26.07.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко: вопрос повышения зарплат госслужащих решен раз и навсегда

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, проводя 26.07.2018 совещание, посвященное совершенствованию работы госслужащих, заявил, что вопрос повышения их зарплат раз и навсегда решен.

На совещании у главы государства его участниками было предложено проведение ряда мер, которые должны улучшить эффективность работы государственного аппарата.

Президент поинтересовался – как предложенные меры смогут помочь в повышении эффективности чиновников и решении вопросов финансовой составляющей госслужбы. Он также сказал, что бы больше даже не поднимали вопрос о повышении зарплат и денежных довольствий государственным служащим, поскольку он уже решен раз и навсегда.

Стоит напомнить, что в начале минувшего года А. Лукашенко высказался о зарплатах чиновников, потребовав, чтобы их повышение проводилось только при сокращениях аппарата. За прошедшее с того момента время в Беларуси количество государственных служащих сократилось на четверть.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, проводя 26.07.2018 совещание, посвященное совершенствованию работы госслужащих, заявил, что вопрос...
 
Новости дня
Новости общества
 
Проходной балл на "веб-журналистику" в БГУ составил 393
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика